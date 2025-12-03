Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo

A  raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:26

Cachorro com sintoma de raiva canina
Cachorro com sintoma de raiva canina Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Um caso de raiva foi detectado em Salvador, após mais de 20 anos sem registro de casos relacionado ao vírus rábico canino (AgV1 e AgV2) em cachorros e gatos da cidade. A informação foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Vetrinária da Bahia (CRMV-BA), nesta quarta-feira (3).

O animal contaminado foi um cachorro, encontrado no bairro de Sussuarana, em novembro.

Ainda segundo a entidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) está alertando os profissionais de Saúde sobre a ocorrência.

Cavalos contaminados

Também foram registrados outros dois casos, dessa vez em cavalos. A primeira ocorrência foi no dia 28 de janeiro, com laudo positivo para o vírus divulgado dois dias depois. O segundo caso aconteceu também em novembro. A confirmação positiva para raiva foi dada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

De acordo com as informações do CRMV, havia outros casos suspeitos na mesma área, mas os proprietários dos animais descartaram os restos mortais sem comunicar às autoridades de saúde para averiguação correta.

Alta letalidade

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos, após manifestação dos sinais clínicos.

Em casos suspeitos, a recomendação é observar os sintomas dos animais e evitar o contato com morcegos mortos ou caídos. Além disso, é preciso informar à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual.

Em caso de mordida, arranhões ou contato com a saliva de animais com a suspeita da doença, é necessário procurar imediatamente atendimento médico para avaliação e profilaxia antirrábica.

Leia mais

Imagem - Sozinho em casa, cachorro provoca explosão e incendeia tapete durante brincadeira

Sozinho em casa, cachorro provoca explosão e incendeia tapete durante brincadeira

Imagem - Falsa gravidez e 'triângulo amoroso': os crimes da serial killer que envenenou idoso e matou 10 cachorros

Falsa gravidez e 'triângulo amoroso': os crimes da serial killer que envenenou idoso e matou 10 cachorros

Imagem - Veja como um cachorro salvou dezenas de vidas durante o atentado do 11 de setembro

Veja como um cachorro salvou dezenas de vidas durante o atentado do 11 de setembro

Tags:

Salvador Cachorro Cachorros Doença Vacina Cavalo

Mais recentes

Imagem - Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina

Líder do BDM é preso na Chapada Diamantina
Imagem - Seis linhas de ônibus da Lapa terão novo local de embarque

Seis linhas de ônibus da Lapa terão novo local de embarque
Imagem - Cabo de aço se rompe e deixa dois trabalhadores pendurados a 12 metros de altura em cidade baiana

Cabo de aço se rompe e deixa dois trabalhadores pendurados a 12 metros de altura em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
01

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual
02

Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
03

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona