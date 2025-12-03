DOENÇA

Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos

Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:26

Cachorro com sintoma de raiva canina Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Um caso de raiva foi detectado em Salvador, após mais de 20 anos sem registro de casos relacionado ao vírus rábico canino (AgV1 e AgV2) em cachorros e gatos da cidade. A informação foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Vetrinária da Bahia (CRMV-BA), nesta quarta-feira (3).

O animal contaminado foi um cachorro, encontrado no bairro de Sussuarana, em novembro.

Ainda segundo a entidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) está alertando os profissionais de Saúde sobre a ocorrência.

Cavalos contaminados

Também foram registrados outros dois casos, dessa vez em cavalos. A primeira ocorrência foi no dia 28 de janeiro, com laudo positivo para o vírus divulgado dois dias depois. O segundo caso aconteceu também em novembro. A confirmação positiva para raiva foi dada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

De acordo com as informações do CRMV, havia outros casos suspeitos na mesma área, mas os proprietários dos animais descartaram os restos mortais sem comunicar às autoridades de saúde para averiguação correta.

Alta letalidade

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos, após manifestação dos sinais clínicos.

Em casos suspeitos, a recomendação é observar os sintomas dos animais e evitar o contato com morcegos mortos ou caídos. Além disso, é preciso informar à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual.