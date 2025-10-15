PERIGO

Sozinho em casa, cachorro provoca explosão e incendeia tapete durante brincadeira

À distância, dono se desesperou ao receber alerta de incêndio

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:25

Cão causa incêndio em tapete Crédito: Reprodução

Um cachorro curioso quase causou uma tragédia em Chapel Hill, na Carolina do Norte (EUA). O animal, identificado como Colton, iniciou um incêndio dentro de casa ao mastigar uma bateria de íons de lítio em cima de um tapete.

O caso foi registrado por uma câmera de segurança doméstica, que mostrou o momento em que o cão brincava com o objeto e, em seguida, se afastava rapidamente ao perceber o início da fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros local (CHFD), a bateria estava carregada, mas desconectada da tomada, e não havia sido armazenada de forma segura.

“Felizmente, ele não se feriu e, além de alguns danos causados pela fumaça e um tapete queimado, a casa ficou bem”, informou o CHFD nas redes sociais.

O tutor de Colton, David Sasser, que também atua como bombeiro voluntário, contou ao canal WRAL que recebeu um alerta do sistema de segurança avisando sobre o incêndio. “Meu coração apertou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando cheguei, vi que o tapete tinha queimado”, relatou.

Cão incendeia tapete Crédito: Reprodução