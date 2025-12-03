TÁ ROLANDO?

Flávia Saraiva se pronuncia sobre affair com Léo Pereira

Assessoria da ginasta resolveu se manifestar sobre o suposto romance com o jogador do Flamengo

Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:31

Léo Pereira e Flávia Saraiva Crédito: Reprodução/Instagram

Afinal, Flávia Saraiva e Léo Pereira é real ou não é real? Após rumores de um affair entre a ginasta e o jogador do Flamengo, a assessoria de Flávia resolveu se pronunciar. Os rumores que circularam nas redes sociais nos últimos dias são de que os dois teriam se envolvido durante uma festa em comemoração ao título da Libertadores conquistado pelo Flamengo.

Em nota enviada ao Gshow, a equipe da ginasta negou qualquer relação amorosa de Flavinha com o jogador e reforçou que ela segue solteira. “Diante das recentes notícias e especulações envolvendo o nome de Flávia Saraiva, esclarecemos que a ginasta não tem nenhum tipo de envolvimento com ninguém neste momento”, informou a assessoria.

As especulações surgiram com força após uma página no Instagram afirmar que Flávia e o jogador teriam sido vistos deixando juntos uma festa realizada um dia depois da conquista da Libertadores pelo time carioca no último sábado (29).