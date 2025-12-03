Ana Maria Braga revela lugares inusitados em que já fez sexo: ‘Machuca’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:54
Ana Maria Braga tem protagonizado diversos momentos que têm chamado atenção do público no programa matinal “Mais Você”, da TV Globo. Nesta quarta-feira (3), a apresentadora decidiu listar os lugares mais inusitados em que já “namorou”.
O assunto começou em meio a uma conversa sobre a primeira cena da noite de amor de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulo (Romulo Estrela), em “Três Graças”.
6 curiosidades sobre Ana Maria Braga
Bem humorada, Ana Maria perguntou ao convidado Tadeu Schmidt, que comandará o “BBB 26” se ele já havia transado no carro e o apresentador confirmou.
Em seguida, Tati Machado devolveu a pergunta à veterana que nem pensou muito: “Muito! [No mar] também, às vezes machuca”.
"Muito sal, né?", riu o comandante do BBB. "É sal, é areia. Raspa que é uma beleza", brincou o Louro. Tati, então, resolveu cortar a conversa aos risos: "Gente, 11h42".