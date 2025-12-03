Acesse sua conta
Ana Maria Braga revela lugares inusitados em que já fez sexo: ‘Machuca’

Apresentadora caiu na risada durante conversa com Tadeu Schmidt e Tati Machado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:54

Ana Maria Braga abriu o jogo sobre relações íntimas durante programa mantinal
Ana Maria Braga abriu o jogo sobre relações íntimas durante programa mantinal Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Maria Braga tem protagonizado diversos momentos que têm chamado atenção do público no programa matinal “Mais Você”, da TV Globo. Nesta quarta-feira (3), a apresentadora decidiu listar os lugares mais inusitados em que já “namorou”.

O assunto começou em meio a uma conversa sobre a primeira cena da noite de amor de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulo (Romulo Estrela), em “Três Graças”.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução
Louro José foi parceiro inseparável de Ana Maria desde 1997 por Reprodução
A apresentadora viajou de motorhome pelos EUA, explorando lugares como o Grand Canyon por Reprodução
O livro Mais Você 10 Anos reúne receitas e bastidores do programa e foi um sucesso de vendas por Reprodução
Em 2003, Ana Maria lançou o álbum Sou Eu, com canções inéditas e textos recitados por ela por Reprodução
Ana Maria Braga já comandou o Mais Você direto do estúdio e de sua fazenda por Reprodução
1 de 6
Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

Tags:

Tati Machado ana Maria Braga Mais Você Tadeu Schmidt

