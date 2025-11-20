TRAJETÓRIA

Antes de se tornar apresentadora, Ana Maria Braga fugiu de internato e chegou a passar fome

Apresentadora foi criada de forma rígida pelo pai e fugiu de casa para viver seus sonhos

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:02

Ana Braga desabafou sobre passado em entrevista Crédito: Reprodução | TV Globo

Quem vê Ana Maria Braga sorridente soltando piadas durante a apresentação do programa que se tornou um clássico nas manhãs da TV Globo, o “Mais Você”, não imagina que a apresentadora passou por momentos de dificuldade no passado.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga 1 de 6

O pai de Ana Maria Braga a colocou em um internato dos 9 aos 13 anos de idade porque ele não se sentia à vontade com crianças por perto e preferia que ela fosse criada fora de casa. Ele era um homem rígido, de origem italiana, que acreditava que o lugar da mulher era em casa, casada e não fazendo faculdade.

Em entrevista a Serginho Groisman, no Altas Horas, Ana Maria Braga disse que fugiu de casa para estudar. “Eu tinha feito normal, era professora primária e meu pai queria que eu desse aula em uma fazenda em São Joaquim da Barra. Mas eu queria fazer faculdade e ele dizia que filha dele não fazia. Fugi de casa e fui cursar Biologia. No terceiro ano já dava aula para as matérias de física, química e matemática.”

Além disso, a apresentadora disse que chegou a passar fome quando fugiu. "Cheguei até a passar fome depois que deixei a família", revelou a loira em entrevista a Tatá Werneck no programa Lady Night.

Ana Maria Braga se tornou apresentadora após trabalhar na mídia impressa para pagar a faculdade de Biologia, o que a levou ao seu primeiro emprego na TV Tupi, onde apresentava telejornais e programas ao vivo.