'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem

Três questões foram anuladas por possível quebra de confidencialidade dos pré-testes do exame; jovem é suspeito de envolvimento

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:44

Jovem se pronunciou nas redes sociais sobre acusações Crédito: Reprodução

O estudante universitário Edcley de Souza Teixeira, apontado como responsável por apresentar em uma live questões quase idênticas às cobradas no Enem 2025, negou irregularidades e disse que “nunca se sentiu tão bem” após a repercussão do caso. A transmissão levou o Ministério da Educação (MEC) a anular três perguntas do exame e acionar a Polícia Federal (PF) para investigar possível quebra de confidencialidade.

Em vídeos publicados no Instagram, Edcley afirmou que recebeu milhares de mensagens, minimizou a suspeita de vazamento e se disse tranquilo. “Tem umas seis mil pessoas falando comigo. Está tudo muito bem, nunca me senti tão bem. Vou dormir o sono dos justos. Não fiz nada de errado”, disse.

O estudante aproveitou a visibilidade para divulgar um “método exclusivo de preparação”, vendido por R$ 1.320, e criticou quem o associa ao vazamento. Segundo ele, o Enem é “redundante” e permite prever tendências por meio de “engenharia reversa”.

Como o caso começou?

Dias antes da prova, Edcley apresentou em uma live do YouTube questões muito similares às aplicadas no segundo dia do Enem. Pelo menos cinco eram praticamente idênticas aos itens oficiais.

Segundo o próprio estudante, parte do material foi memorizada do Prêmio Capes Talento Universitário, prova aplicada a alunos do 1º ano da graduação e usada como pré-teste para o banco de itens do Enem.

Na terça-feira (18), o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a PF foi acionada para investigar possível quebra de sigilo nos pré-testes. “Nós acionamos a Polícia Federal, porque as pessoas que fazem esse pré-teste não podem divulgar o conteúdo”, afirmou Santana.

Ele também disse que os participantes “não sabem que estão fazendo o pré-teste”. Edcley, por sua vez, afirmou que não assinou nenhum documento que proibisse a divulgação das questões.