'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem

Três questões foram anuladas por possível quebra de confidencialidade dos pré-testes do exame; jovem é suspeito de envolvimento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:44

Jovem se pronunciou nas redes sociais sobre acusações
Jovem se pronunciou nas redes sociais sobre acusações Crédito: Reprodução

O estudante universitário Edcley de Souza Teixeira, apontado como responsável por apresentar em uma live questões quase idênticas às cobradas no Enem 2025, negou irregularidades e disse que “nunca se sentiu tão bem” após a repercussão do caso. A transmissão levou o Ministério da Educação (MEC) a anular três perguntas do exame e acionar a Polícia Federal (PF) para investigar possível quebra de confidencialidade.

Em vídeos publicados no Instagram, Edcley afirmou que recebeu milhares de mensagens, minimizou a suspeita de vazamento e se disse tranquilo. “Tem umas seis mil pessoas falando comigo. Está tudo muito bem, nunca me senti tão bem. Vou dormir o sono dos justos. Não fiz nada de errado”, disse.

O estudante aproveitou a visibilidade para divulgar um “método exclusivo de preparação”, vendido por R$ 1.320, e criticou quem o associa ao vazamento. Segundo ele, o Enem é “redundante” e permite prever tendências por meio de “engenharia reversa”.

