Inflamação do organismo e emagrecimento: como hábitos alimentares podem ajudar

A inflamação prejudica diretamente o metabolismo e dificulta a queima de gordura

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:27

A inflamação do organismo, frequentemente associada a maus hábitos alimentares e estilo de vida não muito regrado, pode ser um grande obstáculo para quem busca emagrecer. De acordo com a coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, a inflamação prejudica diretamente o metabolismo e dificulta a queima de gordura, favorecendo o aumento de peso e dificultando o emagrecimento.

“Quando o corpo está inflamado, o processo de queima de gordura se torna mais lento. Isso acontece porque a inflamação interfere no metabolismo, prejudicando a forma como o organismo utiliza as reservas de gordura para gerar energia”, explica. Para quem busca reverter esse quadro, a especialista recomenda iniciar uma dieta saudável e equilibrada.

“A Dieta Mediterrânea é uma boa opção. Ela inclui alimentos ricos em nutrientes anti-inflamatórios e é uma excelente forma de restaurar o equilíbrio do organismo, além de promover a perda de peso”, destaca. Embora exames clínicos possam ser necessários para um diagnóstico preciso, alguns sintomas comuns podem indicar que o organismo está inflamado, como constipação, urina escura, pele oleosa, acne, olheiras e baixa disposição. Nesses casos, é importante procurar a orientação de um profissional de saúde.

Alimentos que inflamam e desinflamam o corpo

Alguns alimentos são conhecidos por estimular a inflamação, entre eles: frituras, alimentos gordurosos, produtos industrializados como biscoitos e salgadinhos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, açúcar e farinha branca. Para reduzir a inflamação, Cintya sugere incluir na alimentação ingredientes como cúrcuma, gengibre, sementes de abóbora e girassol, chia, linhaça, frutas vermelhas, azeite de oliva, chás e beterraba.

“Esses alimentos possuem propriedades que ajudam a reduzir a inflamação e favorecem o bom funcionamento do organismo, o que, por sua vez, facilita o emagrecimento”, afirma a coordenadora. Além da alimentação, outros fatores também podem desencadear ou agravar a inflamação no corpo, como estresse, ansiedade, privação de sono, poluição e tabagismo.