Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inflamação do organismo e emagrecimento: como hábitos alimentares podem ajudar

A inflamação prejudica diretamente o metabolismo e dificulta a queima de gordura

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:27

Ultraprocessados
Ultraprocessados Crédito: Shutterstock

A inflamação do organismo, frequentemente associada a maus hábitos alimentares e estilo de vida não muito regrado, pode ser um grande obstáculo para quem busca emagrecer. De acordo com a coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, a inflamação prejudica diretamente o metabolismo e dificulta a queima de gordura, favorecendo o aumento de peso e dificultando o emagrecimento.

“Quando o corpo está inflamado, o processo de queima de gordura se torna mais lento. Isso acontece porque a inflamação interfere no metabolismo, prejudicando a forma como o organismo utiliza as reservas de gordura para gerar energia”, explica. Para quem busca reverter esse quadro, a especialista recomenda iniciar uma dieta saudável e equilibrada. 

“A Dieta Mediterrânea é uma boa opção. Ela inclui alimentos ricos em nutrientes anti-inflamatórios e é uma excelente forma de restaurar o equilíbrio do organismo, além de promover a perda de peso”, destaca. Embora exames clínicos possam ser necessários para um diagnóstico preciso, alguns sintomas comuns podem indicar que o organismo está inflamado, como constipação, urina escura, pele oleosa, acne, olheiras e baixa disposição. Nesses casos, é importante procurar a orientação de um profissional de saúde.

Alimentos que inflamam e desinflamam o corpo

Alguns alimentos são conhecidos por estimular a inflamação, entre eles: frituras, alimentos gordurosos, produtos industrializados como biscoitos e salgadinhos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, açúcar e farinha branca. Para reduzir a inflamação, Cintya sugere incluir na alimentação ingredientes como cúrcuma, gengibre, sementes de abóbora e girassol, chia, linhaça, frutas vermelhas, azeite de oliva, chás e beterraba.

“Esses alimentos possuem propriedades que ajudam a reduzir a inflamação e favorecem o bom funcionamento do organismo, o que, por sua vez, facilita o emagrecimento”, afirma a coordenadora. Além da alimentação, outros fatores também podem desencadear ou agravar a inflamação no corpo, como estresse, ansiedade, privação de sono, poluição e tabagismo.

“Esses fatores devem ser controlados, pois contribuem para o acúmulo de toxinas no organismo e podem dificultar ainda mais o processo de emagrecimento”, conclui Cintya. “Adotar um estilo de vida equilibrado - que inclui uma alimentação saudável, a prática regular de atividades físicas e o controle do estresse - pode ser a chave para combater a inflamação e melhorar a saúde de forma geral.”

Mais recentes

Imagem - Gabarito do 2° dia de Enem 2025 é divulgado; confira as questões anuladas

Gabarito do 2° dia de Enem 2025 é divulgado; confira as questões anuladas
Imagem - 'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem

'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem
Imagem - Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama

Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama

MAIS LIDAS

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
01

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
02

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana
03

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
04

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia