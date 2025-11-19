Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00
Celebrado como feriado pela segunda vez na Bahia, o Dia da Consciência Negra será na próxima quinta-feira (20). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings, supermercados e museus em Salvador e na Região Metropolitana.
Shopping Piedade
Funcionamento normal (9h às 20h)
Parque Shopping Bahia
Lojas, quiosques e Praça de alimentação (das 10h às 22h)
Alameda Gourmet (das 11h às 23h)
Shoppings de Salvador
Shopping Itaigara
Lojas e quiosques (das 9h às 17h)
Shopping Paseo
Youplay (das 9h às 21h)
Lojas e quiosques (das 9h às 21h)
Restaurantes (a partir das 12h)
Boulevard Shopping Camaçari
Lojas e espaços infantis (das 9h às 21h)
Smart Fit (das 8h às 17h)
Alimentação e Magic Games (das 11h às 21h)
Farmácia Rede Bem (das 9h às 21h)
Epic Arena (das 6h às 23h)
Dipuã (das 16h às 23h)
Salvador Shopping
Funcionamento normal (das 9h às 22h)
Salvador Norte Shopping
Funcionamento normal (das 9h às 22h)
Shopping Barra
Lojas (das 9h às 22h)
Praça de alimentação e lazer (das 9h às 22h)
Barra Gourmet e restaurantes do piso L4 (a partir das 12h)
Shopping Bela Vista
Funcionamento normal (das 9h às 22h)
Shopping da Bahia
Funcionamento normal (das 9h às 22h)
Shopping Center Lapa
Lojas, quiosques e Praça de alimentação (das 9h às 19h30)
Ceasa
Funcionamento antecipado (das 5h às 13h)
Mercado Ogunjá
Funcionamento antecipado (das 6h às 13h)
Mercado de Paripe
Funcionamento antecipado (das 6h às 14h)
Mercado da Sete Portas
Funcionamento antecipado (das 6h às 13h)
Mercado do Rio Vermelho
Boxes (das 7h às 14h)
Praça de alimentação (das 7h às 16h)
Museu Geológico da Bahia
Fechado
Centro Gemológico da Bahia
Fechado