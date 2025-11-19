Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana

Veja horários de shoppings, mercados e museus

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Orient Cinemas (Boulevard Shopping)
Orient Cinemas (Boulevard Shopping) Crédito: Jorge Magalhães/Secom Prefeitura Feira de Santana

Celebrado como feriado pela segunda vez na Bahia, o Dia da Consciência Negra será na próxima quinta-feira (20). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings, supermercados e museus em Salvador e na Região Metropolitana.

Shoppings

Shopping Piedade

Funcionamento normal (9h às 20h)

Parque Shopping Bahia

Lojas, quiosques e Praça de alimentação (das 10h às 22h)

Alameda Gourmet (das 11h às 23h)

Shoppings de Salvador

Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação
Shopping Paralela: Localizado na Avenida Luís Viana Filho, oferece variedade de lojas, restaurantes e opções de entreteniment por Marketing/Shopping Paralela
Shopping Itaigara: Voltado ao público que busca conveniência e serviços, está situado em uma das áreas mais movimentadas do bairro Itaigara por Divulgação
Salvador Shopping: Um dos maiores centros comerciais da cidade, reúne mais de 500 lojas e amplo espaço gastronômico na Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Shopping Barra: Localizado na Avenida Centenário, o shopping combina marcas de destaque, cinema e vista privilegiada da orla por Reprodução
Shopping Piedade: Tradicional no centro da cidade, é conhecido pelo comércio popular e pela localização próxima à Praça da Piedade por Reprodução
Salvador Norte Shopping Principal centro comercial da região norte da cidade, com mix de lojas populares e grandes redes por Reprodução
Shopping Center Lapa: Com acesso direto ao metrô, reúne lojas de moda, serviços e alimentação em pleno coração da cidade por Reprodução
Shopping da Bahia: Pioneiro entre os grandes shoppings do estado, o antigo Iguatemi segue como referência de compras e lazer em Salvador por Reprodução
Shopping Paseo Itaigara: Com perfil mais intimista, reúne lojas, restaurantes e cafés em um espaço de estilo empresarial no Itaigara por Reprodução
1 de 10
Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques (das 9h às 17h)

Shopping Paseo

Youplay (das 9h às 21h)

Lojas e quiosques (das 9h às 21h)

Restaurantes (a partir das 12h)

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas e espaços infantis (das 9h às 21h)

Smart Fit (das 8h às 17h)

Alimentação e Magic Games (das 11h às 21h)

Farmácia Rede Bem (das 9h às 21h)

Epic Arena (das 6h às 23h)

Dipuã (das 16h às 23h)

Leia mais

Imagem - Dia da Consciência Negra: conheça 5 personalidades históricas importantes para a luta negra

Dia da Consciência Negra: conheça 5 personalidades históricas importantes para a luta negra

Imagem - Feriado do Dia Nacional da Consciência Negra tem festas em todo país

Feriado do Dia Nacional da Consciência Negra tem festas em todo país

Imagem - 20 de novembro: por que Consciência Negra será celebrada pela 1ª vez como feriado nacional?

20 de novembro: por que Consciência Negra será celebrada pela 1ª vez como feriado nacional?

Salvador Shopping

Funcionamento normal (das 9h às 22h)

Salvador Norte Shopping

Funcionamento normal (das 9h às 22h)

Shopping Barra

Lojas (das 9h às 22h)

Praça de alimentação e lazer (das 9h às 22h)

Barra Gourmet e restaurantes do piso L4 (a partir das 12h)

Shopping Bela Vista

Funcionamento normal (das 9h às 22h)

Shopping da Bahia

Funcionamento normal (das 9h às 22h)

Shopping Center Lapa

Lojas, quiosques e Praça de alimentação (das 9h às 19h30)

Mercados

Ceasa

Funcionamento antecipado (das 5h às 13h)

Mercado Ogunjá

Funcionamento antecipado (das 6h às 13h)

Mercado de Paripe

Funcionamento antecipado (das 6h às 14h)

Mercado da Sete Portas

Funcionamento antecipado (das 6h às 13h)

Mercado do Rio Vermelho

Boxes (das 7h às 14h)

Praça de alimentação (das 7h às 16h)

Museus

Museu Geológico da Bahia

Fechado

Centro Gemológico da Bahia

Fechado

Tags:

Consciência Negra

Mais recentes

Imagem - Bahia tem 193 mil pedidos parados e enfrenta 4ª maior fila do INSS no Brasil

Bahia tem 193 mil pedidos parados e enfrenta 4ª maior fila do INSS no Brasil
Imagem - Black Friday deve aumentar em até 5% as vendas do varejo baiano; confira 10 ofertas imperdíveis

Black Friday deve aumentar em até 5% as vendas do varejo baiano; confira 10 ofertas imperdíveis
Imagem - Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate

Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto; Salvador tem opção a partir de R$ 50 mil
03

Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto; Salvador tem opção a partir de R$ 50 mil

Imagem - Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões
04

Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões