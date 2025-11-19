Black Friday deve aumentar em até 5% as vendas do varejo baiano; confira 10 ofertas imperdíveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:00
Seis em cada dez brasileiros pretendem utilizar os dias restantes de novembro para fazer compras na Black Friday, segundo uma pesquisa inédita da Ferreira Costa. A ocasião, que antes era restrita a uma data no mês, se tornou uma ação promocional que começa até um mês antes em alguns estabelecimentos, movimentando a economia em todo o país. Na Bahia, a expectativa é de crescimento de até 5% nas vendas.
Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), todo o mês de novembro deve registrar um aumento médio de 3% nas vendas do varejo físico. O cálculo leva em consideração as atividades que possuem alguma relação com o período promocional.
“Embora a data específica do evento seja 28 de novembro, o varejo costuma divulgar e realizar promoções desde o final de outubro, buscando aproveitar ao máximo o potencial do mês. Um ponto importante é que a data coincide com o fim do prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Como a Bahia conta atualmente com mais vínculos formais do que no ano passado, o volume financeiro disponível para as famílias será maior, elevando o potencial de consumo no período”, destaca o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.
O setor que mais deve se destacar é o de farmácias e perfumaria, com aumento de vendas estimado em 9,3%. Na sequência, aparece o segmento dos supermercados, com 4,7%. O setor de eletrodomésticos, que costuma ser mais associado à data, deve ter um crescimento mais discreto, girando em torno de 2,9%.
Em contrapartida, a Fecomércio-BA estima que o setor de móveis e decoração apresente recuo de 6% nas vendas do mês, enquanto o grupo classificado como outras atividades – que inclui lojas de artigos esportivos, joalherias, petshops, entre outros – deve ter queda de 3,1%.
Por sua vez, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) espera o crescimento de 5% nas vendas da Black Friday em comparação ao mesmo período do ano passado. Para o período, o ticket médio deverá ficar em R$ 250. Segundo a entidade, as projeções são baseadas em pesquisas de mercado e consultas realizadas com lojistas e parceiros do setor.
“A Black Friday se consolidou como uma data relevante do último trimestre, funcionando como um aquecimento para as compras de Natal e impulsionando diversos segmentos do varejo. [...] Os lojistas começam a se preparar com antecedência: ajustam estoques, renovam vitrines e planejam descontos e condições especiais de pagamento, tudo para atrair o consumidor e aproveitar o fluxo intenso do período”, afirma o presidente da entidade, Alberto Nunes.
Em mais de um mês de ofertas que integram a campanha da Black Friday, a Ferreira Costa já registrou aumento de 30% na procura por itens nas lojas que operam na Bahia. A maior busca, segundo pesquisa que fez com consumidores a respeito da intenção de compras, é para eletrônicos (71%), vestuário (59%), beleza (45%), produtos para casa (39%) e alimentação (32%).
Os preços baixos são o principal motivo que tem levado os clientes às lojas, bem como a qualidade dos produtos e o custo do frete, que tem impulsionado a venda online. Participando da Black Friday no Nordeste há 13 anos, a Ferreira Costa se consolidou como terceira maior loja no segmento de casa no e-commerce. Por conta disso, há ofertas disponíveis em todos os canais, conforme ressalta Flávia Chiva, gerente de marketing da Ferreira Costa.
“Temos visto empresas aproveitarem o momento da Black para comprarem em grande quantidade colchões, frigobares, TVs. Para o consumidor final, esse é o momento para preparar a casa para o final do ano. Nós nos fortalecemos muito em ofertas, sobretudo no setor de eletrodomésticos. No geral, temos descontos de até 60% e ações em todo os canais, inclusive em lives com influenciadores nas redes sociais e canais no WhatsApp”, detalha.
Para contemplar todos os clientes interessados, a megaoperação da Ferreira Costa vai contar com horário estendido até o dia 29 de novembro. Com isso, as lojas que fecham às 21h terão uma hora a mais de funcionamento, estendendo até 22h. A iniciativa, de acordo com Pedro Souto, gerente de lojas da Ferreira Costa dos Barris, visa ampliar a possibilidade de compra tendo em vista o fim de ano.
“Temos um mix de Natal enorme, com árvores a partir de R$ 109, papai noel e várias opções. Quem tem árvore antiga pode renovar a decoração, mudar a cor, ver a tendência para o ano, comprar flores. É também a oportunidade de arrumar a casa para receber a família e os amigos no final do ano”, pontua.
