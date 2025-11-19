Acesse sua conta
Jovem morto por ser do Nordeste de Amaralina foi retirado à força de terreiro

Williams Nogueira, 28 anos, foi sequestrado em Simões Filho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:54

Williams Nogueira foi encontrado morto em Simões Filho
Williams Nogueira foi encontrado morto em Simões Filho Crédito: Reprodução

O jovem Williams Nogueira dos Santos Silva, 28 anos, que foi sequestrado e morto em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi retirado à força do terreiro onde estava em uma celebração religiosa. Morador do Nordeste de Amaralina, área com atuação do Comando Vermelho (CV), a vítima frequentava um terreiro em Aratu, onde há domínio do tráfico por parte do Bonde do Maluco (BDM).

Williams não tinha qualquer envolvimento com o crime, trabalhava na Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) e acabou sendo morto em uma ação cruel das facções, que executam pessoas apenas por morarem em bairros com grupos rivais. Relatos de amigos e parentes indicam que o jovem foi retirado à força do terreiro com outros homens.

Entre os que ficaram rendidos estava o seu irmão, que foi liberado pelos traficantes. "Eles ficaram na minha cola também. Deram tiro para cima, foi muita crueldade", lembrou. Diferente do irmão, Williams ficou preso porque os criminosos acreditaram que ele tivesse ligação com o tráfico no Nordeste de Amaralina, bairro onde nasceu e foi criado.

Há informações que indicam a localização de mensagens que fizeram os traficantes do BDM acreditar. “Eles teriam visto conversas com pessoas que eram envolvidas. No entanto, quando se nasce ou cresce nesses lugares, é comum ter contato com traficantes. Porém, para os criminosos, isso já basta. Nesses casos, eles estão à procura de qualquer ‘justificativa’ para matar, mesmo que ela não exista”, explica uma fonte policial ouvida sob anonimato pela reportagem.

O crime

Antes de ser morto e ter o corpo abandonado no bairro de Aratu, em Simões Filho, Williams chegou a ser fotografado por seus assassinos. De acordo com informações de um policial, traficantes do Bonde do Maluco, que sequestraram a vítima apenas por ser morador do Nordeste de Amaralina, o obrigaram a fazer o sinal de 3 com as mãos em referência ao grupo.

A vítima saiu de casa, no Nordeste de Amaralina, para uma celebração religiosa em um terreiro de Simões Filho sem saber que corria risco de vida pelo fato de ser morador de uma área que tem atuação do Comando Vermelho (CV), rival do BDM. Pelas redes sociais, amigos, familiares e até pessoas que apenas conheciam Williams lamentaram a sua morte e a crueldade de toda ação criminosa.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) afirma que agentes da 22ª CIPM foram acionados, na tarde de segunda-feira (17), para averiguar a informação do corpo de Williams. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção e perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) já tem os indícios dos autores do crime. No entanto, as investigações seguem em sigilo e mais detalhes não poderão ser divulgados no momento. O CORREIO já mostrou em reportagem que pessoas sem qualquer envolvimento com o crime são mortas ‘pelo bairro onde moram’.

Tags:

Crime Morte Bdm Vítima Comando Vermelho Nordeste de Amaralina

