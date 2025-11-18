CRIME

‘Teletubbies’ do PCC: quem é o alvo principal da ação que prendeu 15 traficantes na Bahia e em São Paulo

Operação combate ligação entre grupos criminoso na Bahia e em São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:35

Vitor Barros, o Telettubies do PCC Crédito: Reprodução

Entre os quinze integrantes das facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) presos em operação na manhã desta terça-feira (18), na Bahia e em São Paulo, está Vitor Barros, mais conhecido pelo vulgo de ‘Teletubbies’. Localizado por policiais em Guarulhos, o traficante era o principal alvo da ação que combate a ligação entre os grupos criminosos e ações deles no interior baiano.

A prioridade pela prisão do traficante se deu pela função que ele exerce nas facções, sendo o operador financeiro e movimentando ativos fundamentais para a obtenção de armas, drogas e materiais que viabilizam o tráfico. Além dele, segundo fonte policial, foram presos um traficante identificado como Silvio, em Ipiaú, e Willy, uma traficante de Porto Seguro. Os dois formavam o eixo financeiro do grupo com Teletubbies.

Operação Alta Potência mirou PCC e BDM 1 de 4

Willy, inclusive, é esposa de Marcos Antônio dos Santos Chaves, também conhecido como Playboy, que foi preso em fevereiro desse ano em Barra Velha, no interior de Santa Catarina. O traficante ordenava ataques contra o Comando Vermelho (CV) em Jequié, Itiruçu, Boa Nova, Manoel Vitorino, Iaçu e Valentina.

Os criminosos presos na manhã nessa fase da investigação são ligados a homicídios, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Durante as ações, em Gandu (BA), um suspeito foi flagrado com arma e drogas. Houve confronto, ele ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde do município. No local, policiais apreenderam um revólver, munições, maconha e celulares.