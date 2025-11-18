Pedreiro morre após cair de telhado enquanto trabalhava na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:39
Um pedreiro de 49 anos morreu após cair do telhado de uma casa na tarde do último domingo (17). O caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana, a 115km de Salvador.
Segundo a Polícia Civil, Edivaldo Jesus da Silva se desequilibrou e caiu do telhado da residência onde trabalhava. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo de Edivaldo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e passará por necropsia. O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (DT) e pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Feira de Santana.