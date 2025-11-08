Homem despenca de barranco de mais de 30 metros de altura e morre em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 17:00
Um homem identificado como Carlos dos Santos, de 58 anos, morreu após cair de um barranco conhecido como “Paredão”, no bairro do Calabetão, em Salvador, na noite de sexta-feira
De acordo com relatos de moradores, Carlos havia ingerido bebida alcoólica e, ao retornar para casa, perdeu o equilíbrio e despencou de uma altura superior a 30 metros, em uma região chamada “Calabetão de Baixo”.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. A 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves registrou o caso e expediu as guias para remoção do corpo e realização de perícia.
Moradores afirmam que o trecho onde ocorreu a queda é bastante perigoso e cobram medidas de segurança para evitar novas tragédias na área.