Homem despenca de barranco de mais de 30 metros de altura e morre em Salvador

Vítima teria perdido o equilíbrio ao voltar para casa, após ingerir bebida alcoólica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 17:00

Polícia Civil Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Um homem identificado como Carlos dos Santos, de 58 anos, morreu após cair de um barranco conhecido como “Paredão”, no bairro do Calabetão, em Salvador, na noite de sexta-feira

De acordo com relatos de moradores, Carlos havia ingerido bebida alcoólica e, ao retornar para casa, perdeu o equilíbrio e despencou de uma altura superior a 30 metros, em uma região chamada “Calabetão de Baixo”.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. A 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves registrou o caso e expediu as guias para remoção do corpo e realização de perícia.

Moradores afirmam que o trecho onde ocorreu a queda é bastante perigoso e cobram medidas de segurança para evitar novas tragédias na área.

