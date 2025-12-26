Acesse sua conta
Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho

Show está acontecendo na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 21:22

Roberto Carlos e as admiradoras Acácia Maria Dias, 65 anos, Maria Délia Silva, 71, e Érica Dias, 30
Roberto Carlos e as admiradoras Acácia Maria Dias, 65 anos, Maria Délia Silva, 71, e Érica Dias, 30 Crédito: divulgação

Antes mesmo das 19h, horário em que os portões foram abertos, já era possível ver centenas de pessoas nas filas e tantas outras chegando em caravanas na Arena O Canto da Cidade, local onde Roberto Carlos se apresenta em Salvador. Em comum, o tom de azul na roupa, na maquiagem e até no cabelo confundia os mais desavisados, que facilmente poderiam confundir a ocasião com a festa para Iemanjá.

A aposentada Vera Lúcia Dantas, 69 anos, que tingiu o cabelo de azul pela primeira vez na vida, foi rápida em esclarecer as motivações por trás da predileção da cor. “Tudo é em homenagem ao rei Roberto Carlos. Admiro as músicas, o lado romântico, que é o que sempre me aproximou dele. Eu sempre dizia que no dia que ele viesse eu viria vê-lo, e foi o que fiz. Assim que anunciou o show, pensei na roupa azul, unhas azuis, o cabelo. Comprei o camarote e vim, sozinha”, contou.

Nos assentos que foram vendidos para o show, Acácia Maria Dias, 65 anos, Maria Délia Silva, 71, e Érica Dias, 30, já aguardavam a aparição do artista uma hora e meia antes do horário previsto. Tudo isso porque Maria Délia, a maior fã dentre as três, não estava se contendo de ansiedade. “Estou com taquicardia”, brincou, colocando a mão sobre o peito.

“Sou a mais velha das três, irmã de Acácia e madrinha de Érica. Para mim, é um sonho realizado estar aqui hoje. Vim de Jequié passar o Natal e aproveitar o show. Sou fã desde a adolescência e ainda me lembro quando ganhava do meu pai os vinis dele. No meu quarto, tinha pôsteres com fotos dele. É uma paixão antiga”, ressaltou.

