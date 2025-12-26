ASSISTA

Médium gravou vídeo de homenagem para Mãe Carmen um dia antes da morte: 'Minha alma já sabia'

José Medrado compartilhou com os seguidores vídeo enviado para a família da religiosa

Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:46

Mãe Carmen do Gantois morreu aos 98 anos Crédito: Divulgação

O médium e apresentador José Medrado publicou um vídeo contando que pressentiu a morte de Mãe Carmen antes do falecimento aa ialorixá, na madrugada desta sexta-feira (26). Ele conta que, com a ajuda de inteligência artificial (IA), fez uma homenagem à líder religiosa, sem saber que o estado de saúde dela era delicado. Mãe Carmen morreu aos 98 anos após ficar internada para tratar de uma gripe.

" A minha alma, ontem (26), já sabia da partida de Mãe Carmen. Não tinha a menor ideia de como ela estava, se não estava bem, mas eu acordei com ela no meu coração e fui fazer um vídeo em homenagem a ela. Fiz até uma música, por IA, em homenagem a ela. E ontem de manhã mesmo eu mandei essa música para a Ângela, a filha dela", contou Medrado em vídeo publicado nas redes sociais.

O médium conta que estranhou não ter resposta da filha e nem do marido dela. "Eu falei: será que eles se aborreceram em razão de eu ter colocado ela [Mãe Carmen] quase já como uma entidade? Eu não estava me dando conta, mas estava sendo orientado ali a fazer aquele vídeo daquela forma", emendou Medrado. "No fundo, os espíritos já estavam me dizendo o que fazer para homenagear Mãe Carmen", completou.

O vídeo foi publicado no perfil do médium nas redes sociais. Nele, o Terreiro do Gantois, liderado pela ialorixá, aparece sendo levado ao céu por uma pomba branca. Imagens de Mãe Carmen se misturam com o mar e flores brancas. Confira abaixo o vídeo divulgado por José Medrado.

Luto

A morte de Mãe Carmen, Ialorixá do tradicional Terreiro do Gantois, em Salvador, provocou comoção em todo o Brasil. A Bahia decretou luto oficial de três dias, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE), nesta sexta-feira (26).

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Carmen Oliveira da Silva morreu nas primeiras horas desta sexta (26), após um período de internação para tratar uma forte gripe. A líder religiosa tinha 98 anos.