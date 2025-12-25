ROTA DESVIADA

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Chef informou que enviou para a empresa da pessoa, placa do carro e foto

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17:56

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Chef premiada, Roberta Sudbrack usou as redes sociais para denunciar que, na véspera deste Natal, foi furtada por um motorista de uma plataforma de transporte no Rio de Janeiro. As ceias tinham 30 itens e custavam, no total, R$ 4 mil. Em uma postagem no Instagram, Roberta, que foi a primeira chef da América Latina reconhecida pela revista inglesa "Restaurant", relatou ter sido lesada em altos valores: "Prejuízo enorme!".

Atualmente, ela é dona das casas Sud, O Pássaro Verde, focada em cozinha com ingredientes locais e forno a lenha, no Jardim Botânico, e o Garagem da Roberta, em Botafogo, ambos na Zona Sul do Rio. As informações são do jornal O Globo.

"Perdemos duas ceias muito grandes. Preparamos ceias há mais de 20 anos no Rio, temos clientes cativos, que fazem conosco todos os anos. Entregam pra nós a responsabilidade de fazer sua noite de Natal ser maravilhosa! Muitas pessoas de outras empresas me procuraram para dizer que passaram pela mesma coisa e com a mesma pessoa que foi reconhecida na minha postagem. Nós enviamos tudo para a empresa LalaMove: nome da pessoa, placa do carro, foto. Não foi a primeira vez que aconteceu, e aparentemente a empresa tem conhecimento, pois mantém a pessoa no seu quadro de colaboradores", informou a chef.

A chef contou ainda que, para as entregas, costuma contratar taxistas conhecidos. No entanto, diante da grande demanda da véspera de Natal, precisou abrir exceção para uma entrega via Lalamove, com um motorista cadastrado, mas desconhecido pela equipe.

"Atenção gente muito cuidado! Fomos roubados em duas ceias imensas! Prejuízo enorme, além do atraso na entrega agendada, por esse motorista da empresa Lalamove! Empresa que parece não se importar com casos cada vez mais frequentes de roubo de mercadorias enviadas. Usamos apenas motoristas que conhecemos, mas eventualmente precisamos da ajuda de alguma empresa de transporte em função do volume. Deu nisso! Optem por outras empresas mais sérias e mais preocupadas em zelar pela sua reputação".

A chef conta que anotou placa e demais informações do carro. Nos comentários da publicação, mais internautas relatam roubos cometidos por motoristas de aplicativo. "Pelo que soubemos agora, esse rapaz tem feito isso em outros estabelecimentos", disse ela, que confirmou ter sido procurada pela plataforma de transporte e se incomodou com a abordagem: "Ninguém precisa de resposta padrão a essa altura do campeonato. Pior não poderia ficar".

Em nota ao Globo, a Lalamove diz que "tem conhecimento do incidente relatado pela chef de cozinha Roberta Sudbrack" e que ainda não possui "informações necessárias para confirmar detalhes". A empresa informa ainda que o caso está em análise. "Nossas equipes de suporte estão acompanhando ativamente a situação. Todas as solicitações enviadas por meio de nossos canais oficiais são analisadas com seriedade por nossas equipes dedicadas, e estamos em contato com as partes envolvidas para dar continuidade ao acompanhamento assim que mais detalhes estiverem disponíveis"