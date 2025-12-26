37 tabletes de maconha são encontrados pela polícia após motoboy recusar fazer entrega na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18:30
Uma grande quantidade de maconha foi apreendida por policiais militares em Feira de Santana, na Bahia, durante uma ação realizada na madrugada desta sexta-feira (26). A droga foi localizada nos bairros Caseb e Santa Mônica II.
De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após a guarnição ser acionada para averiguar uma denúncia anônima. As informações apontavam que um motoboy recusou-se a fazer uma entrega após sentir um cheiro forte vindo do pacote. Diante da denúncia, os policiais se dirigiram aos locais indicados como remetente e destinatário.
No decorrer das diligências, as guarnições localizaram duas mulheres e, após as buscas, foram encontrados 37 tabletes de maconha. As suspeitas foram detidas e o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que registrou a ocorrência.