APREENSÃO

37 tabletes de maconha são encontrados pela polícia após motoboy recusar fazer entrega na Bahia

Duas mulheres foram detidas

Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18:30

Droga foi localizada após denúncia anônima em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida por policiais militares em Feira de Santana, na Bahia, durante uma ação realizada na madrugada desta sexta-feira (26). A droga foi localizada nos bairros Caseb e Santa Mônica II.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após a guarnição ser acionada para averiguar uma denúncia anônima. As informações apontavam que um motoboy recusou-se a fazer uma entrega após sentir um cheiro forte vindo do pacote. Diante da denúncia, os policiais se dirigiram aos locais indicados como remetente e destinatário.