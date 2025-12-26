Acesse sua conta
37 tabletes de maconha são encontrados pela polícia após motoboy recusar fazer entrega na Bahia

Duas mulheres foram detidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18:30

Droga foi localizada após denúncia anônima em Feira de Santana
Droga foi localizada após denúncia anônima em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida por policiais militares em Feira de Santana, na Bahia, durante uma ação realizada na madrugada desta sexta-feira (26). A droga foi localizada nos bairros Caseb e Santa Mônica II. 

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após a guarnição ser acionada para averiguar uma denúncia anônima. As informações apontavam que um motoboy recusou-se a fazer uma entrega após sentir um cheiro forte vindo do pacote. Diante da denúncia, os policiais se dirigiram aos locais indicados como remetente e destinatário.

No decorrer das diligências, as guarnições localizaram duas mulheres e, após as buscas, foram encontrados 37 tabletes de maconha. As suspeitas foram detidas e o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que registrou a ocorrência.

