Mulheres são presas após esconder maconha no chinelo e tentar entrar no presídio

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:01
Duas mulheres foram presas após tentarem entrar no presídio de Eunápolis, no extremo sul do estado, com porções de maconha escondidas dentro de um chinelo. A dupla foi flagrada nesta quinta-feira (18), durante procedimento de revista de visitantes realizado no Pavilhão A. Outras cinco mulheres foram detidas no mesmo dia ao tentar acessar o conjunto penal com drogas.
Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), as mulheres esconderam a droga em compartimentos ocultos, cuidadosamente lacrados, entre os solados dos chinelos.
Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis
Diante da suspeita de um possível esquema articulado, foi determinado o monitoramento das visitantes que utilizavam calçados semelhantes.
Durante a apuração, cinco mulheres que deixavam o pátio de visitas foram flagradas com sandálias idênticas, todas com compartimentos falsos já vazios, porém com resíduos de substância análoga à maconha, indicando que a droga possivelmente havia sido entregue a detentos. Além disso, em outro caso, por meio do uso do bodyscan, foi identificada a presença de substância ilícita oculta nas partes íntimas de uma visitante, bem como entorpecentes escondidos em seu calçado.
Foram apreendidas duas porções cilíndricas de substância análoga ao haxixe e à maconha, totalizando 260 gramas, armazenadas nas sandálias. Sete visitantes e dois custodiados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Eunápolis, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, incluindo autuações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Como medida administrativa, foi determinado o cancelamento do cartão de visitante dos envolvidos, bem como a instauração de Procedimento Disciplinar (PD) para apuração da conduta dos custodiados implicados.