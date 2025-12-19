Acesse sua conta
Mulheres são presas após esconder maconha no chinelo e tentar entrar no presídio

Droga estava em um compartimento oculto

  Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:01

Mulheres esconderam maconha no chinelo para entrar no Conjunto Penal de Eunápolis
Crédito: Divulgação/ Seap

Duas mulheres foram presas após tentarem entrar no presídio de Eunápolis, no extremo sul do estado, com porções de maconha escondidas dentro de um chinelo. A dupla foi flagrada nesta quinta-feira (18), durante procedimento de revista de visitantes realizado no Pavilhão A. Outras cinco mulheres foram detidas no mesmo dia ao tentar acessar o conjunto penal com drogas.

Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), as mulheres esconderam a droga em compartimentos ocultos, cuidadosamente lacrados, entre os solados dos chinelos.

Diante da suspeita de um possível esquema articulado, foi determinado o monitoramento das visitantes que utilizavam calçados semelhantes.

Durante a apuração, cinco mulheres que deixavam o pátio de visitas foram flagradas com sandálias idênticas, todas com compartimentos falsos já vazios, porém com resíduos de substância análoga à maconha, indicando que a droga possivelmente havia sido entregue a detentos. Além disso, em outro caso, por meio do uso do bodyscan, foi identificada a presença de substância ilícita oculta nas partes íntimas de uma visitante, bem como entorpecentes escondidos em seu calçado.

Foram apreendidas duas porções cilíndricas de substância análoga ao haxixe e à maconha, totalizando 260 gramas, armazenadas nas sandálias. Sete visitantes e dois custodiados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Eunápolis, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, incluindo autuações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Como medida administrativa, foi determinado o cancelamento do cartão de visitante dos envolvidos, bem como a instauração de Procedimento Disciplinar (PD) para apuração da conduta dos custodiados implicados.

