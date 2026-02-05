Acesse sua conta
Áries, Touro e Gêmeos vivem período de ajuste profissional a partir de hoje

Momento é de mudanças e inteligência emocional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:18

Momento é de repensar antes de agir
Crédito: Reprodução | Freepik

Fevereiro já chegou e muitos têm um longo percurso para enfrentar, principalmente no campo profissional. Desafios vêm para surpreender, mas também para aprender a lidar com desafios. Confira a previsão para cada signo de acordo com João Bidu.

Áries

Áries vive no modo acelerado e quer resolver tudo rápido. No fim do mês, precisa ajustar a impulsividade no trabalho e pensar antes de agir para evitar conflitos com colegas e chefes.

Veja as características dos signos

Touro

Os taurinos valorizam a estabilidade, mas podem resistir a mudanças necessárias. No momento profissional, é importante ser mais flexível e aceitar novas formas de trabalhar, o que pode trazer crescimento.

Gêmeos

Gêmeos faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas pode deixar tarefas pela metade no trabalho. O ajuste agora é focar e concluir o que começou.

