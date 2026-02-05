Acesse sua conta
Marcos Palmeira é vítima de golpe envolvendo a morte de cachorro Orelha; entenda

Ator foi alvo de uso criminoso de inteligência artificial em vaquinha falsa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:59

'Uma das melhores novelas do Benedito', diz Marcos Palmeira sobre remake de 'Renascer'
'Uma das melhores novelas do Benedito', diz Marcos Palmeira sobre remake de 'Renascer' Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Marcos Palmeira é a mais nova vítima do uso indevido de inteligência artificial para a prática de crimes digitais. O ator, reconhecido pelo engajamento em causas ambientais e sociais, teve sua imagem e voz manipuladas em um vídeo que circula nas redes sociais pedindo doações para o caso do cão Orelha, animal que morreu após ser espancado em Santa Catarina.

Na publicação enganosa, o veterano aparece anunciando uma suposta vaquinha solidária. O objetivo do dinheiro arrecadado seria custear uma equipe de investigação especializada para evitar que o crime ficasse impune. Com um tom apelativo, a gravação utiliza frases como vamos fazer o que é certo e pede para que os responsáveis pelo espancamento sejam punidos.

