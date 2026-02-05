Marcos Palmeira é vítima de golpe envolvendo a morte de cachorro Orelha; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:59
Marcos Palmeira é a mais nova vítima do uso indevido de inteligência artificial para a prática de crimes digitais. O ator, reconhecido pelo engajamento em causas ambientais e sociais, teve sua imagem e voz manipuladas em um vídeo que circula nas redes sociais pedindo doações para o caso do cão Orelha, animal que morreu após ser espancado em Santa Catarina.
Na publicação enganosa, o veterano aparece anunciando uma suposta vaquinha solidária. O objetivo do dinheiro arrecadado seria custear uma equipe de investigação especializada para evitar que o crime ficasse impune. Com um tom apelativo, a gravação utiliza frases como vamos fazer o que é certo e pede para que os responsáveis pelo espancamento sejam punidos.
Em posicionamento enviado à coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, o artista lamentou a situação e alertou sobre os perigos dessa tecnologia. Segundo ele, os criminosos se aproveitaram de uma pauta legítima e que possui seu apoio para enganar pessoas. Marcos Palmeira classificou a estratégia como uma prática sórdida e reforçou a necessidade de atenção redobrada com conteúdos falsos, especialmente em períodos eleitorais.