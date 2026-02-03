MUSA

FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026

Maria Eduarda Nunes, de 21 anos, venceu concurso realizado nesta segunda-feira (2) e vai representar oficialmente a folia até a Quarta-feira de Cinzas

Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:45

Rainha do Carnaval 2026 Crédito: : Tatiana Azeviche / Ascom-Setur-BA

A estudante de nutrição Maria Eduarda Nunes, de 21 anos, moradora do distrito de Jauá, em Camaçari, foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026. A escolha aconteceu na noite desta segunda-feira (2), durante a final do concurso realizada no Fiesta Bahia Hotel, no bairro de Itaigara.

Conhecida nas redes sociais como Duda Nuza, a jovem soma mais de 280 mil seguidores no Instagram e se destacou entre as 12 candidatas que disputaram o título. Maria Lúcia Longuinho, de Feira de Santana, ficou com o posto de primeira princesa, enquanto Maviniê Hebe, de Brumado, foi eleita segunda princesa.

Após a coroação, Maria Eduarda comemorou a conquista. “É uma enorme alegria ser coroada Rainha do Carnaval de Salvador. Isso não é somente sobre mim, é também sobre o legado deixado por outras mulheres. Estou muito feliz”, afirmou.

A final do concurso foi promovida pelo Fórum Internacional de Comunicação, Ecologia e Turismo e contou com uma plateia formada por torcidas organizadas das candidatas e 11 jurados, responsáveis pela escolha das soberanas. O evento teve apoio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia.

Durante a noite, o público acompanhou apresentações coreografadas ao som do tema “Bahia de Todos os Sambas”, assinadas por Elivan Nascimento, que destacou diferentes vertentes do samba surgidas no estado. Os figurinos usados pelas candidatas foram criados pelo estilista Nadson Maimone e receberam aplausos da plateia.