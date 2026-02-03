As Muquiranas revelam fantasia para o Carnaval 2026; veja como será

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:41
A fantasia do bloco As Muquiranas para o Carnaval vai homenagear a realeza este ano. Com o tema “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, o bloco celebra as seis décadas de história e promete levar irreverência, criatividade e bom humor para o Circuito Osmar (Campo Grande).
A entrega das fantasias acontecerá entre os dias 9 e 11 de fevereiro, no Shopping Bela Vista, e nos dias 12 e 13 de fevereiro, na sede do bloco, na Avenida Sete de Setembro.
O desfile de As Muquiranas vai contar com atrações consagradas da música baiana: Xanddy Harmonia no sábado (14), La Fúria comanda a segunda (16), e Tony Salles na terça (17).