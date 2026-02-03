Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

As Muquiranas revelam fantasia para o Carnaval 2026; veja como será

Bloco celebra 60 anos inspirado na realeza

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:41

Bloco As Muquiranas
Bloco As Muquiranas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A fantasia do bloco As Muquiranas para o Carnaval vai homenagear a realeza este ano. Com o tema “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, o bloco celebra as seis décadas de história e promete levar irreverência, criatividade e bom humor para o Circuito Osmar (Campo Grande).

A entrega das fantasias acontecerá entre os dias 9 e 11 de fevereiro, no Shopping Bela Vista, e nos dias 12 e 13 de fevereiro, na sede do bloco, na Avenida Sete de Setembro.

Fantasia do bloco As Muquiranas em 2026
Fantasia do bloco As Muquiranas em 2026 Crédito: Divulgação

O desfile de As Muquiranas vai contar com atrações consagradas da música baiana: Xanddy Harmonia no sábado (14), La Fúria comanda a segunda (16), e Tony Salles na terça (17).

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Imagem - Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Imagem - Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026

FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026

Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300

Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300

MAIS LIDAS

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
01

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
02

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
03

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
04

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)