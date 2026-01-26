DA BAHIA PARA O MUNDO

Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Folia vai homenagear os 110 anos do primeiro registro do samba no país

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:00

Carnaval no Campo Grande Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta segunda-feira (26), o tema do Carnaval e a marca oficial da folia. Com o tema “O Samba Nasceu Aqui”, a festa vai homenagear os 110 anos do primeiro registro do gênero musical, reconhecendo sua origem afro-baiana e a contribuição histórica da capital baiana para o nascimento de um dos ritmos mais emblemáticos do Brasil.

O registro em questão é a obra "Pelo Telefone", que foi composta em uma roda de samba na casa da baiana Tia Ciata. Ela é considerada uma das pessoas mais influentes para o surgimento do samba no Rio de Janeiro, para onde ela se mudou em 1876 e levou as tradições do samba de roda da Bahia.

A música foi registrada em 1916 e hoje está depositada na Biblioteca Nacional. A autoria da composição não é um consenso, mas ela foi registrada por Ernesto dos Santos, conhecido como Donga, e pelo jornalista Mauro de Almeida.

Mas, o samba já existia desde o final do século XIX com influência de diversas matrizes culturais, inclusive o samba de roda baiano. Em 2005, o samba de roda do Recôncavo Baiano foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Atualmente, o samba marca a abertura oficial do Carnaval de Salvador no circuito Osmar (Campo Grande), na quinta-feira da folia, com os tradicionais blocos Alerta Geral, Pagode Total e Proibido Proibir.

Logomarca

A logomarca foi criada com instrumentos que simbolizam o ritmo, cores vibrantes e tipografia inspirada nas formas dos próprios instrumentos. “É um marco os 110 anos do samba e não poderia passar despercebido. É um gênero musical que nasceu aqui e com o qual temos forte identidade. Pensamos em uma marca de Carnaval que dialogasse, manifestasse e comemorasse esse momento. Fizemos um briefing consistente, entendemos quais elementos precisávamos trazer e levamos para a criação. O resultado é uma imagem gráfica que traz a presença do pandeiro, as cordas de um instrumento musical. É uma marca que celebra o samba e os ícones que esse símbolo representa”, afirmou a secretária de Comunicação, Renata Vidal.

Logomarca do Carnaval de Salvador 2026 Crédito: Divulgação

O processo criativo envolveu pesquisa e imersão histórica. “Começamos com um mergulho no tema e logo recebemos um diferencial importante trazido pela Prefeitura como conceito: ‘o samba nasceu aqui na Bahia’. Ele nasceu no samba de roda do Recôncavo, nos terreiros, nas rodas, nos batuques das comunidades negras: o samba raiz. Como diz a música Samba da Bênção, de Vinicius de Moraes: ‘porque o samba nasceu lá na Bahia’. A partir disso, partimos para a identidade visual. Escolhemos instrumentos que traduzem a essência do samba: pandeiro, viola, cavaquinho, atabaque e reco-reco, mas o pandeiro ganhou destaque. Ele é a cara do samba: viu, ouviu, pensou: samba”, explicou o diretor de criação da BTS Comunicação, Alisson Percontini, responsável pelo projeto.

As cores da marca foram inspiradas nas vestimentas tradicionais do samba de roda do Recôncavo, com forte influência afro-brasileira, estampas vibrantes e movimento. “O samba tem origem nas tradições afro-baianas, especialmente no samba de roda, reconhecido como patrimônio cultural. Salvador tem papel central nesse nascimento, e trazer o samba como tema do Carnaval é reafirmar essa verdade histórica”, afirmou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, responsável pela organização da festa.