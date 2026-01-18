Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:45
O tradicional Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, já tem data pra começar. O CORREIO teve acesso à programação completa dos blocos que vão desfilar pelas ruas do bairro.
A folia momesca começa no dia 5 de fevereiro, às 19h, e segue até o dia 13 de fevereiro. A reportagem não conseguiu a confirmação de todos os blocos, no entanto, alguns já estão divulgando seus desfiles nas redes sociais.
5 de Fevereiro (Quinta-feira)
Bloco Venha Vê, às 19h
Saída: Travessa Santo Antônio
Bloco Urso da Meia Noite, às 20h
Saída: Bar Oliveiras
6 de Fevereiro (Sexta-feira)
Bloco Ki Beleza, às 18h
Saída: Ladeira do Boqueirão
Bloco 15 Mistérios, às 19h
Saída: Rua dos Adôbes
Bloco Luzes da Ribalta, às 20h
Saída: Largo do Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Não Largo do Santo Antônio, às 20h30
Saída: Lanchonete Travessas
7 de fevereiro (sábado)
Bloco de Hoje a Oito, às 10h
Saída: Largo do Santo Antônio
8 de fevereiro (Domingo)
Bloco Baba de Saia Os K'Lhordas, às 10h
Saída: Cruz do Pascoal
MSC - Movimento Sem Corda, às 15h
Saída: Abará da Vovó
Bloco Noviças, às 16h
Saída: Largo da Quintandinha
Bloco Pão na Chapa, às 17h
Saída: Cruz do Pascoal
11 de fevereiro (Quarta-feira)
Bloco Gravata Doida, às 18h
Saída: Cruz do Pascoal
12 de fevereiro (Quinta-feira)
Bloco Rolinha Preguiçosa, às 20h30
Saída: Bar Daqui do Alto
13 de fevereiro (Sexta-feira)
Bloco Rivo -Trio, às 19h
Saída: Largo do Quintandinha
Bloco Rodante, às 19h
Saída: Praça dos 15 Mistérios