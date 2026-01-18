Acesse sua conta
Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Atrações começam a desfilar no dia 5 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:45

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo, Salvador, 2025
Carnaval no Santo Antonio Além do Carmo, Salvador, 2025 Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

tradicional Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, já tem data pra começar. O CORREIO teve acesso à programação completa dos blocos que vão desfilar pelas ruas do bairro.

A folia momesca começa no dia 5 de fevereiro, às 19h, e segue até o dia 13 de fevereiro. A reportagem não conseguiu a confirmação de todos os blocos, no entanto, alguns já estão divulgando seus desfiles nas redes sociais.

Confira a programação:

5 de Fevereiro (Quinta-feira)

Bloco Venha Vê, às 19h
Saída: Travessa Santo Antônio

Bloco Urso da Meia Noite, às 20h
Saída: Bar Oliveiras

6 de Fevereiro (Sexta-feira)

Bloco Ki Beleza, às 18h
Saída: Ladeira do Boqueirão

Bloco 15 Mistérios, às 19h
Saída: Rua dos Adôbes

Bloco Luzes da Ribalta, às 20h
Saída: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Não Largo do Santo Antônio, às 20h30
Saída: Lanchonete Travessas

7 de fevereiro (sábado)

Bloco de Hoje a Oito, às 10h
Saída: Largo do Santo Antônio

8 de fevereiro (Domingo)

Bloco Baba de Saia Os K'Lhordas, às 10h
Saída: Cruz do Pascoal

MSC - Movimento Sem Corda, às 15h
Saída: Abará da Vovó

Bloco Noviças, às 16h
Saída: Largo da Quintandinha

Bloco Pão na Chapa, às 17h
Saída: Cruz do Pascoal

11 de fevereiro (Quarta-feira)

Bloco Gravata Doida, às 18h
Saída: Cruz do Pascoal

12 de fevereiro (Quinta-feira)

Bloco Rolinha Preguiçosa, às 20h30
Saída: Bar Daqui do Alto

13 de fevereiro (Sexta-feira)

Bloco Rivo -Trio, às 19h
Saída: Largo do Quintandinha

Bloco Rodante, às 19h
Saída: Praça dos 15 Mistérios

Carnaval Programação Carnaval 2026 Santo Antônio Além do Carmo Blocos

