Veja como retirar credenciais de veículos para circular em áreas restritas no Carnaval

Postos de Atendimento para o Carnaval iniciam atendimento nesta segunda-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:44

Credenciais podem ser retiradas nos postos f Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Moradores e prestadores de serviços de áreas de restrição de circulação no Carnaval de Salvador podem solicitar as credenciais para os veículos nos postos físicos a partir desta segunda-feira (12). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estima que residentes de mais de 23 mil imóveis utilizem os Postos de Atendimento para o Carnaval, número que corresponde às pessoas que não realizaram a solicitação pela internet.

Os postos estão localizados no Shopping Barra e na Ferreira Costa dos Barris, com atendimentos específicos conforme o perfil do público, contemplando residentes dos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande/Praça Castro Alves) e Batatinha (Centro Histórico). O serviço é conduzido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Nos postos de atendimento, os moradores poderão realizar o cadastro e retirar a credencial de morador, que autoriza o acesso de veículos às ruas com circulação restrita durante o período da folia.

No Shopping Barra, o atendimento acontece todos os dias da semana, durante o horário de funcionamento do centro de compras, até o dia 11 de fevereiro, em loja localizada no 3º piso – Setor Oeste.

Já na Ferreira Costa dos Barris, o atendimento aos moradores seguirá até 17 de fevereiro, inclusive durante os dias da folia, sempre das 9h às 18h, de domingo a domingo, em loja situada no térreo.

Em ambos os locais, será possível retirar credenciais, incluir novos veículos ou realizar alterações nas placas já cadastradas. Para mudanças de placa, é necessário apresentar a credencial anteriormente emitida e o documento do novo veículo.

Entre setembro e dezembro de 2025, cerca de 10 mil residências solicitaram o adesivo de forma online, o que representa aproximadamente 30% dos imóveis aptos.

Os prestadores de serviço, veículos de imprensa e órgãos públicos que necessitam circular nas áreas de restrição do Carnaval 2026 podem solicitar o credenciamento de veículos por meio do site Mobilidade no Carnaval.

Após a análise e aprovação da documentação, a retirada das credenciais deverá ser feita exclusivamente no posto instalado na Ferreira Costa dos Barris. O atendimento seguirá o horário de funcionamento da loja, com exceção dos órgãos públicos, cujo atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

O credenciamento é destinado a pessoas físicas ou jurídicas que comprovem atuação vinculada às atividades nos circuitos oficiais do Carnaval. Para os prestadores de serviço, será cobrado o valor de R$ 62,44 por credencial.

Zonas de restrição

O Carnaval de 2026 contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação, subdivididas em 12 subáreas, com credenciais específicas para cada local.