Um mês para o Carnaval: hospedagem para folia chega a R$ 42 mil em Salvador

Localização, padrão do imóvel e tipo de hospedagem influenciam diretamente no preço dos aluguéis



Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:06

É oficial: a contagem regressiva para o Carnaval de Salvador, considerada a maior festa de rua do mundo, já começou. A um mês do início da folia, a capital baiana já sente os efeitos da alta demanda turística, e a expectativa é de que a movimentação aumente ainda mais nos próximos dias. Para quem ainda não garantiu hospedagem, a estadia não deve sair barata.

Um levantamento feito pelo portal Alô Alô Bahia aponta que o valor do aluguel para os seis dias de Carnaval, entre 12 e 17 de fevereiro, pode chegar a R$ 42 mil. A pesquisa considerou imóveis e hotéis anunciados no Airbnb e no Booking.com em bairros próximos aos principais circuitos da festa.

Um dos aluguéis mais caros identificados custa R$ 19.280 e fica no bairro da Barra, nas proximidades do Farol. O imóvel oferece lounge compartilhado, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo. A Praia do Farol da Barra está a cerca de sete minutos de caminhada. O apartamento dispõe de varanda com vista para a cidade, três quartos, sala de estar, TV de tela plana, cozinha equipada com geladeira e forno, além de dois banheiros com chuveiro.

Já para quem busca uma experiência de alto padrão, o Hotel Fasano aparece como a opção mais cara do levantamento. A hospedagem custa R$ 42.516 para um quarto durante o período do Carnaval. Localizado na Praça Castro Alves, dentro do Circuito Osmar (Campo Grande), o hotel está em um dos pontos mais tradicionais e estratégicos da festa.

Alugar apartamento sai mais barato

No Airbnb, é possível encontrar valores mais acessíveis, já que a plataforma geralmente tem menos custos fixos e oferece facilidades como cozinha. Um apartamento com vista para o mar em Ondina/Rio Vermelho, por exemplo, custa R$ 8.778 para cinco noites. O imóvel comporta até quatro hóspedes e conta com um quarto, duas camas e um banheiro.

Quem garantiu o aluguel com antecedência foi a publicitária Gleisi Damasceno, que reservou um apartamento em Ondina, no fim do Circuito Dodô (Barra-Ondina), ainda em novembro. Ela pagou R$ 3 mil para duas pessoas. “Acho que está dentro do padrão. Carnaval é isso mesmo. Por isso vou pular muito na pipoca. Já basta o que estou pagando por fora”, brinca.

De modo geral, entre a Barra e o Rio Vermelho, os aluguéis no Airbnb variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. No Centro da cidade, a média gira em torno de R$ 3 mil para todo o período da folia.

Segundo o corretor Ronaldo Borges, a localização, o padrão do imóvel e o tipo de hospedagem influenciam diretamente no preço dos aluguéis durante o Carnaval.

“Olha, com a proximidade do Carnaval, não tem como negar: o mercado de aluguel por temporada em Salvador fica extremamente aquecido. Como corretor atuando na cidade há anos, eu diria que o que mais pesa no preço final é a localização”, afirma.

“Imóveis próximos aos circuitos oficiais, como Barra, Ondina, Campo Grande e Pelourinho, chegam a custar até 10x mais do que em bairros mais distantes. A lógica é simples: as pessoas pagam pela conveniência de estar próximo à festa e poder voltar caminhando no fim da noite”, acrescenta.