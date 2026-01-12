Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um mês para o Carnaval: hospedagem para folia chega a R$ 42 mil em Salvador

Localização, padrão do imóvel e tipo de hospedagem influenciam diretamente no preço dos aluguéis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:06

Faltando um mês para o Carnaval, hospedagem para folia chega a R$ 42 mil em Salvador Crédito: Reprodução

É oficial: a contagem regressiva para o Carnaval de Salvador, considerada a maior festa de rua do mundo, já começou. A um mês do início da folia, a capital baiana já sente os efeitos da alta demanda turística, e a expectativa é de que a movimentação aumente ainda mais nos próximos dias. Para quem ainda não garantiu hospedagem, a estadia não deve sair barata.

Um levantamento feito pelo portal Alô Alô Bahia aponta que o valor do aluguel para os seis dias de Carnaval, entre 12 e 17 de fevereiro, pode chegar a R$ 42 mil. A pesquisa considerou imóveis e hotéis anunciados no Airbnb e no Booking.com em bairros próximos aos principais circuitos da festa.

Um dos aluguéis mais caros identificados custa R$ 19.280 e fica no bairro da Barra, nas proximidades do Farol. O imóvel oferece lounge compartilhado, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo. A Praia do Farol da Barra está a cerca de sete minutos de caminhada. O apartamento dispõe de varanda com vista para a cidade, três quartos, sala de estar, TV de tela plana, cozinha equipada com geladeira e forno, além de dois banheiros com chuveiro.

Imóveis e preços no Carnaval

Imóvel na Barra por Reprodução
Média de preço para aluguel no Carnaval por Captura de tela
Imóvel na Barra por Reprodução
Média de preço para aluguel no Carnaval por Captura de tela
1 de 4
Imóvel na Barra por Reprodução

Já para quem busca uma experiência de alto padrão, o Hotel Fasano aparece como a opção mais cara do levantamento. A hospedagem custa R$ 42.516 para um quarto durante o período do Carnaval. Localizado na Praça Castro Alves, dentro do Circuito Osmar (Campo Grande), o hotel está em um dos pontos mais tradicionais e estratégicos da festa.

Alugar apartamento sai mais barato

No Airbnb, é possível encontrar valores mais acessíveis, já que a plataforma geralmente tem menos custos fixos e oferece facilidades como cozinha. Um apartamento com vista para o mar em Ondina/Rio Vermelho, por exemplo, custa R$ 8.778 para cinco noites. O imóvel comporta até quatro hóspedes e conta com um quarto, duas camas e um banheiro.

Quem garantiu o aluguel com antecedência foi a publicitária Gleisi Damasceno, que reservou um apartamento em Ondina, no fim do Circuito Dodô (Barra-Ondina), ainda em novembro. Ela pagou R$ 3 mil para duas pessoas. “Acho que está dentro do padrão. Carnaval é isso mesmo. Por isso vou pular muito na pipoca. Já basta o que estou pagando por fora”, brinca.

De modo geral, entre a Barra e o Rio Vermelho, os aluguéis no Airbnb variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. No Centro da cidade, a média gira em torno de R$ 3 mil para todo o período da folia.

Segundo o corretor Ronaldo Borges, a localização, o padrão do imóvel e o tipo de hospedagem influenciam diretamente no preço dos aluguéis durante o Carnaval.

“Olha, com a proximidade do Carnaval, não tem como negar: o mercado de aluguel por temporada em Salvador fica extremamente aquecido. Como corretor atuando na cidade há anos, eu diria que o que mais pesa no preço final é a localização”, afirma.

“Imóveis próximos aos circuitos oficiais, como Barra, Ondina, Campo Grande e Pelourinho, chegam a custar até 10x mais do que em bairros mais distantes. A lógica é simples: as pessoas pagam pela conveniência de estar próximo à festa e poder voltar caminhando no fim da noite”, acrescenta.

Apartamentos com melhor infraestrutura, maior número de quartos, vista para o mar e itens como ar-condicionado e garagem também encarecem a diária. Além disso, hotéis costumam cobrar mais por oferecerem serviços completos, enquanto aluguéis por temporada, como os anunciados em plataformas digitais, podem apresentar opções mais acessíveis, a depender do bairro e das comodidades incluídas.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

Leia mais

Imagem - Segurança é morto por cliente após tentar separar briga em bar em Feira de Santana

Segurança é morto por cliente após tentar separar briga em bar em Feira de Santana

Imagem - Jovem de 18 anos é morto e três pessoas são feridas após briga em festa de aniversário na Bahia

Jovem de 18 anos é morto e três pessoas são feridas após briga em festa de aniversário na Bahia

Imagem - 'Nosso laço se encerra aqui', diz jovem após reencontrar amiga que o abandonou em trilha

'Nosso laço se encerra aqui', diz jovem após reencontrar amiga que o abandonou em trilha

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Contagem regressiva: Salvador inicia montagem das estruturas para o Carnaval 2026

Contagem regressiva: Salvador inicia montagem das estruturas para o Carnaval 2026
Imagem - Bloco Apáxes do Tororó anuncia retomada ao Carnaval de Salvador em 2026 com homenagem a Carlinhos Brown

Bloco Apáxes do Tororó anuncia retomada ao Carnaval de Salvador em 2026 com homenagem a Carlinhos Brown
Imagem - Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira