'Nosso laço se encerra aqui', diz jovem após reencontrar amiga que o abandonou em trilha

Reencontro foi ao ar na noite de domingo (11)

Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:00

Jovens se reencontraram em praça pública Crédito: TV Globo

O reencontro de Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, e Thayane Smith, também de 19, após a escalada no Pico Paraná, foi exibido no programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (11). O momento foi marcado por emoção e por um pedido de desculpas da jovem, que seguiu a trilha sem o amigo durante a descida da montanha.

“Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso iria acontecer”, disse Thayane. Em resposta, Roberto afirmou: “Peço a Deus que Ele tenha te deixado no acampamento em segurança. Eu confiei em você. A tua bolsa estou entregando com as coisas que estão dentro. Se cuide, Deus te abençoe. Nosso laço se encerra aqui”.

ai o que foi isso aqui kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #Fantástico pic.twitter.com/ZuAqjNVI8O — BBBabi (@babi) January 11, 2026

Roberto ficou cinco dias perdido na região, enfrentando frio intenso, fome e o medo constante de morrer. Ele foi encontrado com vida no último dia 5, depois de caminhar cerca de 20 quilômetros até chegar sozinho a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem conseguiu pedir ajuda e avisar à família que estava bem.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Roberto relatou as condições em que foi encontrado. “Estou cheio de roxos pelo corpo, com várias escoriações. Não consigo enxergar porque perdi meus óculos, mas estou bem”, afirmou.

A experiência extrema, segundo ele, mudou sua forma de enxergar a vida e também provocou uma reconciliação familiar após o resgate.

Como ocorreu o desaparecimento?

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, acompanhado de Thayane. Durante a subida, ele passou mal. Após um período de descanso e depois de encontrarem outros grupos no cume, os dois começaram a descer por volta das 6h30 do dia 1º de janeiro, acompanhados por um desses grupos.

Em um ponto anterior ao acampamento, Roberto acabou se separando. Pouco depois, conforme relataram os bombeiros, o grupo que seguia com eles continuou a descida, passou pelo local onde o rapaz havia ficado, mas não o encontrou.

O analista jurídico Fábio Sieg Martins, que integrava um dos grupos de montanhistas, contou que percebeu o desaparecimento ao chegar ao acampamento base. “Quando a gente chegou ao acampamento A1, estava a menina na barraca. Perguntei: ‘Cadê o Roberto?’, e ela não sabia. Aí bateu o desespero”, relatou ao g1.

Segundo ele, a equipe retornou parte do caminho e, assim que conseguiu sinal de celular, acionou o Corpo de Bombeiros. “No primeiro ponto em que deu sinal, liguei para os bombeiros e informei a posição e as referências que tínhamos”, contou.

Buscas começaram no mesmo dia do desaparecimento

As buscas mobilizaram bombeiros e voluntários desde o dia do desaparecimento. A Polícia Civil passou a investigar o caso no sábado (3), após a família de Roberto, moradora de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, registrar um boletim de ocorrência.

O delegado Glaison Lima Rodrigues ouviu Thayane, outros montanhistas e familiares do jovem. Segundo a polícia, não havia indícios de crime. “Não há elementos iniciais de infração penal, mas, caso surjam, o boletim poderá ser convertido”, afirmou.

Após ser localizado, Roberto permaneceu em uma fazenda até a chegada das equipes de resgate. De acordo com o tenente Ícaro Gabriel, ele foi encaminhado ao hospital de Antonina para a realização de exames médicos.

Jovem diz que se arrependeu

Em entrevista, Thayane falou sobre a decisão de seguir a trilha sem o amigo e o peso do arrependimento. “Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Não teria deixado ele”, disse.

A jovem contou ainda que retornou ao Pico Paraná mais vezes enquanto Roberto estava desaparecido e que só deixaria a região após ele ser encontrado. “Eu quebrei a regra de que vai junto e volta junto. Fui irresponsável em relação a isso”, afirmou.