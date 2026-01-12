Acesse sua conta
Jovem de 18 anos é morto e três pessoas são feridas após briga em festa de aniversário na Bahia

Segundo a polícia, houve troca de tiros entre participantes do evento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:27

Polícia investiga o caso Crédito: Reprodução/TV Subaé

Um jovem de 18 anos foi morto e outras três pessoas ficaram feridas em um tiroteio após uma briga generalizada em uma festa de aniversário em uma chácara no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, na madrugada de domingo (11).

A vítima que morreu foi identificada como Rai Gabriel Araújo Soares. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Os feridos, duas mulheres e um homem, não tiveram as identidades confirmadas. Eles foram socorridos para a mesma unidade hospitalar.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH/Feira de Santana) investiga o caso. Guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto diligências estão sendo realizadas pela unidade especializada para esclarecer todas as circunstâncias do fato e identificar os envolvidos.

Tags:

Polícia

