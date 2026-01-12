Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Segurança é morto por cliente após tentar separar briga em bar em Feira de Santana

Estabelecimento está situado na Avenida Fraga Maia, uma das vias mais movimentadas da cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:54

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um segurança foi morto após tentar separar uma briga entre um colega de trabalho e um cliente em um bar na Avenida Fraga Maia, uma das principais vias de Feira de Santana, na madrugada de domingo (11).

Segundo testemunhas, o suspeito do crime causava confusão no local e portava um facão, mas saiu do estabelecimento e, ao retornar, levou um revólver. Um dos disparos atingiu o trabalhador. A vítima, identificada como Marcos Antônio Leal Lima, de 59 anos, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos após atendimento médico.

Policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) se deslocaram até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) para verificar a situação.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH/Feira de Santana) investiga o caso e utiliza imagens de câmeras de segurança, além de oitivas, para esclarecer o fato.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Tags:

Polícia Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Prefeitura e Câmara de Salvador recorrem de decisão do STF sobre cobrança de sacolas

Prefeitura e Câmara de Salvador recorrem de decisão do STF sobre cobrança de sacolas
Imagem - Sisu 2026: Consulte vagas liberadas e cronograma definido

Sisu 2026: Consulte vagas liberadas e cronograma definido
Imagem - Jovem de 18 anos é morto e três pessoas são feridas após briga em festa de aniversário na Bahia

Jovem de 18 anos é morto e três pessoas são feridas após briga em festa de aniversário na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira