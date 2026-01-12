Segurança é morto por cliente após tentar separar briga em bar em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:54
Um segurança foi morto após tentar separar uma briga entre um colega de trabalho e um cliente em um bar na Avenida Fraga Maia, uma das principais vias de Feira de Santana, na madrugada de domingo (11).
Segundo testemunhas, o suspeito do crime causava confusão no local e portava um facão, mas saiu do estabelecimento e, ao retornar, levou um revólver. Um dos disparos atingiu o trabalhador. A vítima, identificada como Marcos Antônio Leal Lima, de 59 anos, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos após atendimento médico.
Policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) se deslocaram até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) para verificar a situação.
A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH/Feira de Santana) investiga o caso e utiliza imagens de câmeras de segurança, além de oitivas, para esclarecer o fato.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
