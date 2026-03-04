DENÚNCIA

Sobe para seis número de pessoas que perderam a visão após cirurgia em clínica de Salvador

Clivan foi interditada após denúncias

Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:03

Clínica Clivan Crédito: Reprodução/TV Bahia

Subiu para seis o número de pessoas que perderam a visão de um dos olhos após a realização de cirurgias de catarata na clínica Clivan, na Avenida Garibaldi, em Salvador, na terça-feira (3). A informação foi confirmada pela TV Bahia.

Outros 34 pacientes também teriam apresentado problemas no pós-operatório. Diante das denúncias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a interdição da clínica, na última segunda-feira (2), e informou que o convênio com a prefeitura foi suspenso. A pasta municipal destacou que a clínica está devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente.

Em nota, a Clivan afirmou que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes. A unidade ressaltou ainda que realiza mais de oito mil cirurgias por ano e mantém “um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência”, o que, segundo a direção, reforça o "caráter pontual do episódio".

Denúncias

Os pacientes relataram problemas de visão após a realização do procedimento. De acordo com a advogada Eveline Santos, que representa um dos pacientes, seu assistido apresenta um quadro de saúde grave.

"O estado do meu assistido é significativamente grave. Ele realizou a primeira cirurgia sem intercorrências, voltou na última quinta-feira (26) para realizar a segunda cirurgia no mutirão. Na sexta-feira (27), ele começou a apresentar intercorrências", relatou, em entrevista à TV Bahia, na segunda-feira (2).

Segundo Eveline, o paciente foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) no domingo (1º). "Os médicos fizeram a intervenção utilizando antibióticos para controlar a bactéria diagnosticada, mas, infelizmente, hoje pela manhã ele perdeu a visão de um dos olhos devido ao risco de a bactéria se espalhar e causar lesão cerebral", disse.

O que diz a clínica

"A Clínica de Oftalmologia esclarece as informações relacionadas a intercorrências registradas no pós-operatório de cirurgias de catarata realizadas na última semana.

Ressaltamos que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico, em conformidade com as normas médicas vigentes.

A Clínica realiza mais de 8 mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio.

Reiteramos nosso compromisso com a saúde, o bem-estar e a transparência no atendimento aos pacientes, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e assegurando que todos continuem sendo acompanhados de forma responsável e humanizada.