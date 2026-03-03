Acesse sua conta
Cerca de 150 pacientes relatam complicações após cirurgias em clínica oftalmológica de Salvador

Ao menos quatro pessoas perderam a visão; Clivan diz que segue protocolos de segurança

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:47

Clínica Clivan
Crédito: Reprodução/TV Bahia

Cerca de 150 pessoas relataram complicações nos olhos após passarem por procedimentos realizados pela clínica Clivan, em Salvador. A informação foi confirmada pela advogada Eveline Santos, que têm recebido denúncias de pacientes desde que a clínica foi interditada. Ao menos quatro pessoas perderam a visão de um dos olhos após o mutirão mais recente promovido pela unidade. 

Um dos clientes da advogada perdeu a visão após um procedimento realizado na quinta-feira (26). No dia seguinte, ele apresentou intercorrências e foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), no domingo (1º). O paciente precisou ter o globo ocular removido devido ao risco de bactérias se espalharem e causarem lesão cerebral. 

"Ele recebeu alta e o quadro de saúde é considerável estável, mas a família está muito abalada", diz a advogada. "Nós solicitamos o histórico clínico e prontuários à clínica e vamos encaminhar os documentos a um perito técnico. Uma vez aferida a responsabilidade da clínica ou de profissionais de saúde, daremos encaminhamento nas esferas cabíveis", acrescenta. 

Entre segunda (2) e terça-feira (3), o escritório recebeu cerca de 150 relatos de pacientes que afirmam terem tido intercorrências após procedimentos realizados na clínica. Entre os problemas citados estão perda do globo ocular e da visão, manchas na visão e visão  embaçada. O escritório de advocacia montou um formulário para atender a demanda.

As denúncias são de períodos diferentes, sendo que a mais antiga delas é de um paciente atendido em 2022. Todos que buscaram o escritório afirmam que foram encaminhados à clínica através do Sistema Único de Saúde (SUS). A maioria deles são idosos. 

Interdição 

A Clivan, localizada na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi interditada após as denúncias de pacientes que perderam a visão. A clínica é particular, mas oferece mutirões em convênio com o SUS. Após o ocorrido, a Prefeitura suspendeu o convênio com a unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a interdição do estabelecimento e disse que a clínica está "devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente".

Sobre as denúncias, a Clivan afirma, em nota, que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram seguidos desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes.

"A clínica realiza mais de oito mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio", acrescenta. 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que, assim que acionado sobre o caso, realizou uma fiscalização no local.

"Após conclusão do relatório oriundo da inspeção realizada, o Cremeb irá prosseguir com as devidas tratativas diante do constatado pela fiscalização. Eventuais sanções públicas, caso a denúncia resulte num Processo Ético-Profissional, após o trânsito em julgado, serão devidamente divulgadas para conhecimento da sociedade", afirma.

Doenças oftalmológicas (nos olhos)

O que diz a clínica 

"A Clínica de Oftalmologia esclarece as informações relacionadas a intercorrências registradas no pós-operatório de cirurgias de catarata realizadas na última semana.

Ressaltamos que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico, em conformidade com as normas médicas vigentes.

A Clínica realiza mais de 8 mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio.

Reiteramos nosso compromisso com a saúde, o bem-estar e a transparência no atendimento aos pacientes, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e assegurando que todos continuem sendo acompanhados de forma responsável e humanizada.

A Clínica de Oftalmologia reafirma sua confiança nos seus profissionais, protocolos e na medicina responsável que sempre pautou sua trajetória".

