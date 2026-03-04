Acesse sua conta
PF mira esquema de venda ilegal de terras em reserva indígena no sul da Bahia

Operação Proteção do Território cumpre três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:30

Operação Proteção do Território
Operação Proteção do Território Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (3), a Operação Proteção do Território, com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão para apurar um esquema de venda ilegal de terras no interior da reserva da Terra Indígena Barra Velha, em Porto Seguro, no sul da Bahia.

A corporação investiga a invasão e comercialização de terras da União, degradação ambiental, tráfico de drogas e, possivelmente, sendo esconderijo de um homem foragido da justiça.

As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de documentos de propriedade, contratos de cessão ou venda, comprovantes de transação, materiais de engenharia, notas fiscais de insumos e registros contábeis que possam identificar financiadores e agentes envolvidos no comércio ilegal de terras indígenas.

Além disso, a PF também busca apreender armas, drogas e quaisquer outros objetos relacionados à prática criminosa, além de mídias eletrônicas, consideradas fundamentais para o aprofundamento das investigações.

Caso fique comprovado, as condutas caracterizam os crimes de estelionato qualificado, usurpação de terras públicas e tráfico de drogas, dentre outros que porventura sejam descobertos no decorrer das investigações.

A Polícia Federal destaca que as investigações seguem em curso e que novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço dos trabalhos.

