POLÍCIA

Duas mães são detidas com drogas na marmita durante visita à cadeia de Salvador

Mulheres foram encaminhadas para a Central de Flagrantes

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:35

Mães tentam entrar com drogas em cadeia de Salvador Crédito: SSP-BA

Duas mães de presos foram flagradas com drogas escondidas em marmitas durante visita à Cadeia Pública de Salvador (CPSa), na segunda-feira (2). As substâncias estavam escondidas em vasilhas com farofa.

No primeiro flagrante, durante o procedimento de revista de rotina, policiais penais identificaram substância ilícita escondida no interior de uma vasilha com farofa. Após inspeção, foram encontrados aproximadamente 38 gramas de substância análoga à maconha.

Em outra ocorrência, registrada no mesmo dia e na mesma unidade prisional, uma segunda visitante foi surpreendida durante a inspeção dos pertences ao tentar ingressar com cerca de 13 gramas de substância análoga a haxixe, igualmente ocultadas em uma vasilha com farofa.