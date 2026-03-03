Acesse sua conta
Professor é preso por abusar de alunas adolescentes com ‘toques indevidos’ em escola na Bahia

Cinco estudantes, entre 12 e 13 anos, denunciaram crimes ocorridos dentro da unidade de ensino

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:15

Professor foi preso em operação Crédito: Divulgação

Um professor da rede municipal de Piripá, no sudoeste da Bahia, foi detido nesta segunda-feira (2) sob a acusação de cometer crimes sexuais contra alunas adolescentes, de 12 e 13 anos, se aproveitando da posição na instituição para abusar das estudantes como ‘toques indevidos’.

As investigações em torno do profissional tiveram início em setembro do ano passado, após surgirem os primeiros indícios de que ele utilizava a autoridade do cargo e a proximidade com os jovens para praticar os abusos. Segundo os registros policiais, os episódios de violência teriam ocorrido entre março e novembro de 2024.

Ao perceberem comentários recorrentes entre as estudantes, a gestão da unidade promoveu uma dinâmica durante as aulas de Religião e Artes, visando oferecer um ambiente de acolhimento. Foi nesse espaço de confiança que as vítimas se sentiram seguras para confirmar os relatos.

Pelo menos cinco vítimas já foram confirmadas pela polícia. Em depoimentos colhidos na delegacia e em escutas especializadas do Judiciário, as jovens detalharam o modus operandi do suspeito. Segundo as adolescentes, o professor costumava passar o antebraço e os cotovelos nos seios das alunas e, sob o pretexto de corrigir atividades, encostava o órgão genital nas costas das meninas.

Há ainda relatos de que ele as conduzia para locais isolados, como o banheiro da sala dos professores. A captura ocorreu através de um mandado de prisão preventiva durante a Operação Sala Segura, deflagrada pela Polícia Civil.

