MERCADO FUNERÁRIO

Planos funerários se consolidam na Bahia com alta demanda e foco familiar

Procura cresceu 30% nos últimos cinco anos, estima sindicato

Maria Raquel Brito

Publicado em 3 de março de 2026 às 05:00

Planos funerários auxiliam na organização de famílias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Perder alguém querido é sempre um momento duro. A dor aumenta quando, somada ao luto, está toda a burocracia dos ritos fúnebres, desde o traslado até o sepultamento. Uma das formas de deixar esse processo um pouco mais fácil são os planos funerários, que crescem entre a população baiana: nos últimos cinco anos, a procura por esse serviço cresceu cerca de 30% no estado, estima o Sindicato das Empresas Funerárias da Bahia (Sindef/BA).

Para Gisele Castro, presidente do Sindef, essa tendência reflete uma mudança na forma como as pessoas encaram a morte e as questões relacionadas à preparação financeira. Segundo ela, três principais fatores justificam o aumento.

O primeiro é o custo elevado de um velório e sepultamento ou cremação, que podem chegar a R$ 8.000 em Salvador. “Sem um plano, famílias enfrentam custos altos no momento da perda, e os planos ajudam a diluir esse gasto ao longo do tempo”, diz. A consciência da necessidade de planejar despesas difíceis e evitar decisões precipitadas em momentos de dor é outro motivo.

“Mudanças culturais e demográficas também são fatores incentivadores da adesão a planos funerários. O envelhecimento da população e o aumento de serviços como cremação e alternativas modernas tornam os planos mais procurados. E a facilidade na contratação, hoje com os modelos de contratações digitais e parcelamentos acessíveis, facilitam a adesão”, defende Castro.

Um plano funerário consiste num serviço contratado de forma preventiva, que garante a cobertura de todas as despesas relacionadas à morte, incluindo itens como caixão ou urna, véu e coroa de flores. O valor é pago mensalmente ou anualmente, e também ajuda a evitar que seja desembolsado um valor alto, e muitas vezes repentino, com velório e sepultamento.

Geralmente, os preços aumentam conforme a idade no momento da contratação, ou há limites de idade de adesão. “Isso porque o risco de uso aumenta com a idade, impactando no custo do serviço”, diz a presidente do Sindef.

Para toda a família

Em muitos casos, coberturas estendem-se à família ou dependentes, com limites de idades específicos. Os planos familiares são uma opção cada vez mais popular entre cemitérios e funerárias de Salvador e região.

No Campo Santo Familiar, por exemplo, há quatro planos familiares, cujos preços variam entre R$ 89,90 e R$ 149,90, com base na idade da pessoa mais velha do grupo – que pode ter até 10 pessoas. Todos incluem coberturas funeral e cemiterial completas e acesso ao Cartão Minha Família, clube de vantagens que garante descontos em consultas e exames no Hospital Santa Izabel, benefícios em odontologia, exames de imagem e descontos em viagens e lazer.

De acordo com Eduardo Fernandes, gestor de projetos do Campo Santo Familiar, apenas entre 2024 e 2025 houve um aumento de aproximadamente 70% nas vendas de planos familiares. Os números, diz ele, refletem um crescimento que já vem acontecendo nos últimos anos.

“O setor já vinha se transformando há décadas, mas o grande divisor de águas foi mesmo o período da pandemia, entre 2020 e 2022, que nos obrigou a olhar de frente para a nossa fragilidade e mostrou como é difícil para uma família lidar com uma perda repentina sem nenhum preparo, tanto emocional quanto financeiro. De lá para cá, a busca deixou de ser apenas uma reação ao susto e passou a ser prevenção.”

O Cemitério Bosque da Paz funciona de forma similar. São quatro opções, da Plus (R$ 77,90, para pessoas de até 60 anos) à Familiar (R$ 139,90, sem limite de idade), todas para grupos de até 10 pessoas. No Plano Familiar, além da assistência funerária, a família tem acesso imediato a descontos exclusivos em estabelecimentos parceiros, como Casas Bahia, Shopee e Drogasil.

Já o Memorial Vale da Saudade oferece três planos. O mais básico, Acolher, contempla três pessoas e custa R$ 43,90 por mês. O Afeto, para seis, tem mensalidade de R$ 69,90 e inclui taxa cemiterial. No Saudade, também para seis pessoas, a mensalidade é R$ 129,90. Aqui, também são oferecidos serviços em vida, como consultas médicas online 24h, sorteios mensais de R$ 20.000,00 e auxílio alimentação de R$ 300,00.

Alívio no bolso

Entre os benefícios dos planos funerários, o maior é a previsibilidade. É o que afirma a planejadora financeira Anna Fonseca. Segundo ela, evitar um desembolso alto e imediato protege o orçamento da família e reduz risco de endividamento ou de precisar resgatar investimentos, por exemplo, em um momento ruim.

Para ela, essa organização demonstra maturidade acerca de um assunto sensível, que por muito tempo foi um grande tabu. “Do ponto de vista financeiro, o luto já é um período de grande fragilidade emocional. Ter que tomar decisões rápidas, negociar valores e lidar com burocracia nesse contexto pode gerar ainda mais desgaste. Então, eu vejo como um movimento de maior consciência não por medo, mas por responsabilidade.”