Desconto de 99% nas dívidas: Feirão Limpa Nome começa hoje (3) em Salvador

Ação é presencial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:00

O Serasa Limpa Nome oferece serviços de negociação de dívidas que podem resultar em descontos de até 90% nos valores devidos
O Serasa Limpa Nome oferece serviços de negociação de dívidas que podem resultar em descontos de até 90% nos valores devidos Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

A tradicional tenda do Serasa retorna nesta terça-feira (3) a Salvador com mais uma edição do Feirão Limpa Nome, oferecendo aos consumidores a oportunidade de renegociar dívidas com descontos de até 99%. O atendimento presencial acontece até sábado (7), das 9h às 18h, na Praça da Mãozinha, no Comércio.

Ao todo, mais de 11,5 milhões de dívidas poderão ser negociadas no local. Participam do mutirão mais de 2,2 mil empresas parceiras, entre bancos, instituições financeiras, securitizadoras, empresas do comércio e varejo, operadoras de telefonia e companhias de diversos segmentos.

Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento

Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
1 de 5
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução

O espaço contará com 75 postos de atendimento e equipes treinadas para realizar negociações, esclarecer dúvidas e orientar os consumidores durante todo o processo.

“Sabemos que muitos soteropolitanos querem regularizar suas pendências, mas nem sempre encontram condições acessíveis para isso. O retorno da tenda a Salvador é uma resposta direta à alta demanda do público local, que pede constantemente por esse atendimento presencial”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, referente a janeiro de 2026, a Bahia registra 4,9 milhões de inadimplentes, que acumulam 14,3 milhões de dívidas.

Em Salvador, são mais de 1,2 milhão de inadimplentes, somando 3,7 milhões de dívidas em aberto. O valor total chega a R$ 6,1 milhões, com ticket médio de R$ 4.930 por pessoa.

Desde a última edição do feirão, realizada em novembro e dezembro de 2025, foram registrados mais de 181 mil acordos na capital baiana e uma redução de 28 mil inadimplentes, na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

“A procura por iniciativas de negociação mostra que existe um esforço real dos consumidores para sair da inadimplência. Ao reunir empresas de diferentes setores e levar o atendimento até a população, contribuímos para que esses acordos aconteçam de forma mais simples e transparente”, completa Aline.

Serviço

Tenda Feirão Serasa Limpa Nome em Salvador

3 a 7 de março

9h às 18h

Praça da Mãozinha – R. Riachuelo, 1-121 – Comércio, Salvador (BA)

Outros canais de negociação:

Além do atendimento presencial, a renegociação também pode ser feita pelos seguintes canais:

Agências dos Correios (mais de 7 mil em todo o país)

Site oficial: clique aqui para acessar

Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Serasa

