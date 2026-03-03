Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuvas colocam 28 cidades da Bahia em emergência e Inmet emite alerta vermelho para 400 municípios

Risco é de temporais, alagamentos e deslizamentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:08

Chuva
Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A incidência das chuvas segue causando problemas na Bahia. Isso porque Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Seduc) informou que 28 municípios do interior do estado estão oficialmente em situação de emergência em razão das chuvas intensas que atingem o estado nos últimos dias. Entre as cidades com decreto ativo estão Alagoinhas, Lauro de Freitas, Cícero Dantas, Irecê e Porto Seguro, que ingressaram na lista na segunda-feira (2).

Antes deles, já estavam em emergência as cidades de Araci, Arataca, Barra, Boa Nova, Camacan, Dário Meira, Encruzilhada, Ibirataia, Itaberaba, Itambé, Itarantim, Ituaçu, Jaguarari, Macaúbas, Medeiros Neto, Mutuípe, Pau Brasil, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Santana, Sítio do Mato e Wagner.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Segundo a Sudec, os dados são revisados continuamente e um levantamento detalhado dos prejuízos provocados pelos temporais ainda está em andamento. Em nota, o órgão alertou: “A Bahia segue sob influência de um sistema de chuva intensa, com alerta para temporais, alagamentos e deslizamentos em diversas regiões do estado”.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de "grande perigo" para ao menos 400 cidades baianas. O aviso meteorológico é válido até as 23h59 desta segunda-feira. Para as áreas sob o alerta máximo, a previsão indica acumulados de até 100 milímetros de chuva por dia, com possibilidade de deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamento de rios.

As autoridades orientam que moradores de áreas de risco redobrem a atenção e acionem a Defesa Civil em caso de sinais de deslizamento, rachaduras em imóveis ou aumento repentino do nível de rios e córregos

A pasta está monitorando a situação de forma permanente e atuando de maneira integrada para mitigar impactos e minimizar ocorrências, com foco na proteção da nossa gente.

Leia mais

Imagem - Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses

Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses

Imagem - Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Imagem - Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Tags:

Bahia Chuvas Emergencia Alerta

Mais recentes

Imagem - Quem são os suspeitos presos em noite com mortes, reféns e ônibus suspensos na Santa Cruz

Quem são os suspeitos presos em noite com mortes, reféns e ônibus suspensos na Santa Cruz
Imagem - CIEE faz mutirão com 709 vagas de estágio e jovem aprendiz em seis cidades na Bahia

CIEE faz mutirão com 709 vagas de estágio e jovem aprendiz em seis cidades na Bahia
Imagem - Professor é preso por abusar de alunas adolescentes com ‘toques indevidos’ em escola na Bahia

Professor é preso por abusar de alunas adolescentes com ‘toques indevidos’ em escola na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
03

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Imagem - De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver
04

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver