Chuvas colocam 28 cidades da Bahia em emergência e Inmet emite alerta vermelho para 400 municípios

Risco é de temporais, alagamentos e deslizamentos

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:08

Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A incidência das chuvas segue causando problemas na Bahia. Isso porque Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Seduc) informou que 28 municípios do interior do estado estão oficialmente em situação de emergência em razão das chuvas intensas que atingem o estado nos últimos dias. Entre as cidades com decreto ativo estão Alagoinhas, Lauro de Freitas, Cícero Dantas, Irecê e Porto Seguro, que ingressaram na lista na segunda-feira (2).

Antes deles, já estavam em emergência as cidades de Araci, Arataca, Barra, Boa Nova, Camacan, Dário Meira, Encruzilhada, Ibirataia, Itaberaba, Itambé, Itarantim, Ituaçu, Jaguarari, Macaúbas, Medeiros Neto, Mutuípe, Pau Brasil, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Santana, Sítio do Mato e Wagner.

Segundo a Sudec, os dados são revisados continuamente e um levantamento detalhado dos prejuízos provocados pelos temporais ainda está em andamento. Em nota, o órgão alertou: “A Bahia segue sob influência de um sistema de chuva intensa, com alerta para temporais, alagamentos e deslizamentos em diversas regiões do estado”.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de "grande perigo" para ao menos 400 cidades baianas. O aviso meteorológico é válido até as 23h59 desta segunda-feira. Para as áreas sob o alerta máximo, a previsão indica acumulados de até 100 milímetros de chuva por dia, com possibilidade de deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamento de rios.

As autoridades orientam que moradores de áreas de risco redobrem a atenção e acionem a Defesa Civil em caso de sinais de deslizamento, rachaduras em imóveis ou aumento repentino do nível de rios e córregos