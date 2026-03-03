CRIME

Tiros, reféns e mortes: ônibus param de circular após noite de violência na Santa Cruz

Confronto com suspeitos, atuação do Bope e dois mortos por intervenção policial impactam transporte

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:54

Moradores da Santa Cruz precisam andar até o Parque da Cidade para pegar ônibus Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma noite marcada por tiros, reféns e confronto policial mudou a rotina de moradores de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, e impactou diretamente o transporte público da região. Desde às 21h de segunda-feira (2), os ônibus que atendem o bairro passaram a ter como fim de linha provisório a frente do Parque da Cidade, no Itaigara, por medida de segurança, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob).

A alteração ocorre após uma ocorrência iniciada por volta das 20h, na localidade conhecida como Globo, quando equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar e da Rondesp Atlântico foram recebidas a tiros durante averiguação de denúncia sobre homens armados na área.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, cinco suspeitos invadiram uma residência e fizeram cinco pessoas reféns, entre elas uma criança. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiu a negociação por volta das 22h. A rendição e a liberação das vítimas ocorreram às 1h20 da madrugada desta terça-feira (3).

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante o cerco, houve novo confronto. Dois suspeitos foram baleados, socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou as mortes como decorrentes de intervenção de agente de segurança pública. Segundo relato policial, um dos homens foi encontrado caído ao solo com uma pistola após a libertação da família feita refém. Em outro ponto da região, uma segunda guarnição também entrou em confronto, e outro suspeito foi localizado ferido, portando um revólver. Ambos morreram após dar entrada na unidade hospitalar.

Ao todo, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido. A ação resultou na apreensão de três armas — uma pistola 9mm, um revólver calibre .357 e uma pistola Glock com carregador alongado — além de duas granadas, porções de drogas, dinheiro, 12 celulares e seis relógios. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Com a mudança provisória do fim de linha, motoristas passaram a operar sem estrutura adequada no ponto improvisado no Itaigara. Moradores relatam que precisam caminhar cerca de dois quilômetros até o novo local para acessar os ônibus.