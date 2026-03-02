Acesse sua conta
Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Muro de cemitério desabou parcialmente e casas ficaram alagadas durante o último final de semana no mês

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:33

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Ao longo de todo o mês de fevereiro, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, figurou por diversos dias nos alertas de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com as precipitações frequentes, o município atingiu a marca de 200,74 mm de chuva em todo o mês. O valor é quase 10 vezes maior do que o registrado no mesmo período em 2025. Em fevereiro do ano passado, o volume ficou em 26,31 mm.

Além de superar o fevereiro anterior, o dado representa mais do que o triplo da média da série histórica do Inmet para a Suíça Baiana, que é de 64,5 mm. Entre a noite da última sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28), a cidade registrou um volume moderado de chuva, com média de 22,65 mm, sendo o Centro o local com o maior acumulado, de 25,40 mm.

“Essa precipitação tão significativa neste fim de semana se dá em virtude da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada a um sistema de baixa pressão, com aumento das chuvas não somente em Conquista, mas em toda a região”, explicou o engenheiro da Coordenação de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Gabriel Queiroz.

Com as chuvas do fim de semana, houve a queda de parte do muro do Cemitério do Kadija. Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesep) esteve no local, avaliou a situação e realizou o fechamento da área afetada por meio de tapumes. Assim que houver estabilidade climática, a Sesep fará a recuperação do muro.

Na tarde de sábado, houve o desabamento parcial de uma residência na Rua dos Fonsecas, que já havia sido notificada anteriormente pela Prefeitura. Agentes do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) estiveram no local para isolar a área, e a Defesa Civil notificará novamente o proprietário para que seja feita a demolição da estrutura, evitando novos riscos à segurança da população.

No bairro Primavera, apartamentos de um prédio ficaram alagados devido a problemas na cobertura da edificação. A Defesa Civil esteve no local avaliando a situação e orientou os moradores sobre os reparos necessários. No bairro Brasil, a residência de uma idosa também ficou alagada por problemas na cobertura.

A Simtrans também realizou o bloqueio de uma via no loteamento Conveima I devido a uma rede de drenagem danificada, além de sinalizar diversas vias onde o asfalto foi comprometido, como na Avenida Maranhão.

Já no bairro Recreio, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) solicitou o bloqueio total de um trecho na lateral do Condomínio Caminho do Parque.

O grande volume de chuva intensifica os danos nas vias, casas e outras áreas do município, o que exige atenção redobrada para evitar riscos. Em razão dos estragos, foi criado um Comitê de Gerenciamento de Crise, com equipes mobilizadas para monitorar as situações de maior risco e restabelecer a normalidade nas áreas afetadas.

