Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Elaine Sanoli
Publicado em 2 de março de 2026 às 18:33
Ao longo de todo o mês de fevereiro, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, figurou por diversos dias nos alertas de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com as precipitações frequentes, o município atingiu a marca de 200,74 mm de chuva em todo o mês. O valor é quase 10 vezes maior do que o registrado no mesmo período em 2025. Em fevereiro do ano passado, o volume ficou em 26,31 mm.
Além de superar o fevereiro anterior, o dado representa mais do que o triplo da média da série histórica do Inmet para a Suíça Baiana, que é de 64,5 mm. Entre a noite da última sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28), a cidade registrou um volume moderado de chuva, com média de 22,65 mm, sendo o Centro o local com o maior acumulado, de 25,40 mm.
Chuvas em Vitória da Conquista
“Essa precipitação tão significativa neste fim de semana se dá em virtude da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada a um sistema de baixa pressão, com aumento das chuvas não somente em Conquista, mas em toda a região”, explicou o engenheiro da Coordenação de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Gabriel Queiroz.
Com as chuvas do fim de semana, houve a queda de parte do muro do Cemitério do Kadija. Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesep) esteve no local, avaliou a situação e realizou o fechamento da área afetada por meio de tapumes. Assim que houver estabilidade climática, a Sesep fará a recuperação do muro.
Na tarde de sábado, houve o desabamento parcial de uma residência na Rua dos Fonsecas, que já havia sido notificada anteriormente pela Prefeitura. Agentes do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) estiveram no local para isolar a área, e a Defesa Civil notificará novamente o proprietário para que seja feita a demolição da estrutura, evitando novos riscos à segurança da população.
No bairro Primavera, apartamentos de um prédio ficaram alagados devido a problemas na cobertura da edificação. A Defesa Civil esteve no local avaliando a situação e orientou os moradores sobre os reparos necessários. No bairro Brasil, a residência de uma idosa também ficou alagada por problemas na cobertura.
A Simtrans também realizou o bloqueio de uma via no loteamento Conveima I devido a uma rede de drenagem danificada, além de sinalizar diversas vias onde o asfalto foi comprometido, como na Avenida Maranhão.
Já no bairro Recreio, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) solicitou o bloqueio total de um trecho na lateral do Condomínio Caminho do Parque.
O grande volume de chuva intensifica os danos nas vias, casas e outras áreas do município, o que exige atenção redobrada para evitar riscos. Em razão dos estragos, foi criado um Comitê de Gerenciamento de Crise, com equipes mobilizadas para monitorar as situações de maior risco e restabelecer a normalidade nas áreas afetadas.