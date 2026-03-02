Acesse sua conta
Salvador recebe feira de intercâmbio com bolsas para jovens atletas no exterior

Estudantes de 14 a 17 anos podem conquistar vagas no ensino médio em 15 países

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:34

Jovens atletas tem chance de fazer ensino medio no exterior Crédito: Comitê Olímpico do Brasil

Estudantes baianos terão a oportunidade de planejar uma carreira acadêmica e esportiva internacional durante a feira de intercâmbio CI Experience. O evento gratuito será realizado no dia 14 de março, das 10h às 15h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no bairro do Stiep. Ao todo, 19 expositores apresentarão oportunidades de estudos em 15 países diferentes.

O foco principal desta edição são os programas de High School Esportivo. Destinados a jovens entre 14 e 17 anos, o formato permite cursar o ensino médio em regime de boarding school (moradia no campus com refeições inclusas) em países como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal.

Os candidatos podem escolher modalidades como futebol, basquete, vôlei, natação e tênis. Cada estudante inscrito pode receber até três ofertas de bolsas de estudo, que visam conciliar a formação acadêmica com o treinamento de alto rendimento e a participação em campeonatos escolares estrangeiros.

Para ingressar nos programas esportivos, os interessados devem cumprir critérios específicos: bom histórico escolar, nível de inglês intermediário e a comprovação da prática da modalidade por meio de fotos e vídeos.

Durante o evento, os visitantes terão vantagens exclusivas, como isenção da taxa de consultoria, aplicação de teste de inglês gratuito e análise de perfil imediata antes do envio da candidatura às instituições internacionais.

