Universidades vão poder matricular alunos sem certificado de conclusão do Ensino Médio por atraso do Inep; entenda

Atraso na emissão de certificados do Enem motivou mudança

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:19

Professores de universidades e instituições federais encerram greve
Professores de universidades e instituições federais encerram greve Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) já passou, mas a tensão continua. Uma das novidades da edição de 2026 é a possibilidade da prova servir como certificação de conclusão da educação básica. Mas, o que parecia ser um sonho, tem causado apreensão em muitos estudantes com a chance de atraso na entrega dos comprovantes bem na época de matrícula nas universidades.

Para obter o certificado, o candidato deve atingir o desempenho mínimo de 450 pontos em cada uma das provas objetivas e nota superior a 500 na redação. Apesar da retomada da regra, o governo ainda não oficializou a lista completa das instituições autorizadas a emitir o documento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que pretende centralizar e agilizar esse processo por meio de um novo aplicativo.

Para evitar que estudantes percam prazos de matrícula no ensino superior devido ao atraso na emissão, o Ministério da Educação (MEC) enviará uma orientação oficial às universidades. As instituições serão instruídas a permitir a entrada dos alunos mesmo com a pendência documental, considerando que as matrículas ocorrem em fevereiro, enquanto a emissão dos diplomas está prevista apenas para março. A estratégia visa impedir que falhas tecnológicas no desenvolvimento do sistema prejudiquem os aprovados no vestibular.

Atualmente, o cenário é de desinformação para quem busca orientações em escolas ou canais oficiais, com relatos de links inativos e falta de suporte especializado. Estudantes informaram ao G1 que secretarias estaduais e institutos federais ainda desconhecem os procedimentos para a certificação via Enem em 2026. O Inep reconheceu que a comunicação sobre o novo aplicativo ainda está sendo preparada e confirmou que, até o momento, apenas o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está integrado à nova plataforma.

Confira as etapas para a solicitação do documento via aplicativo:

  1. Acesso ao sistema: O participante deve entrar na plataforma de Certificação Digital utilizando as credenciais da conta gov.br.
  2. Verificação de requisitos: O sistema valida automaticamente a idade do usuário; candidatos com menos de 18 anos são impedidos de prosseguir.
  3. Seleção da instituição: Confirmação dos dados pessoais e escolha da entidade responsável pela emissão (como o IFSP, por exemplo).
  4. Envio da solicitação: Após a escolha, o pedido é encaminhado para uma fila digital da instituição selecionada.
  5. Análise técnica: A instituição certificadora acessa o sistema para validar e autorizar a emissão do documento.
  6. Registro e autenticação: Após a aprovação, o certificado é emitido com assinatura digital gov.br, contendo código de validação, data e horário para garantir a autenticidade.
  7. Recebimento: O documento é enviado por e-mail ao participante, ficando também disponível para download direto na plataforma.
  8. Validação externa: Instituições de Ensino Superior podem consultar o sistema para confirmar a veracidade do certificado apresentado.

