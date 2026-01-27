Acesse sua conta
Apartamento de tio de Suzane von Richthofen é esvaziado 11 dias após morte

Sobrinha de Miguel Abdalla Netto revelou que até o carro, avaliado em mais de R$ 250 mil, foi levado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:25

O apartamento de Miguel Abdalla Neto foi esvaziado 11 dias após duas morte
O apartamento de Miguel Abdalla Netto foi esvaziado 11 dias após duas morte Crédito: Reprodução

O apartamento onde Miguel Abdalla Netto, tio de Suzane von Richthofen, foi encontrado morto, no último dia 9, foi esvaziado 11 dias após a sua morte. A informação foi repassada ao jornalista Ulisses Campbell pela sobrinha do médico, Silvia Magnani.

De acordo com as informações, o imóvel foi "saqueado" no último dia 20, apenas 11 dias após o médico ter sido encontrado morto. Todos os eletrodomésticos foram levados e até o carro de Miguel, um modelo Subaru avaliado em R$ 256 mil.

Silvia também afirmou que alguns dos imóveis levados pertenciam a ela. Diante disso, ela contou que tentou registrar um boletim de ocorrência na 27ª Delegacia de Polícia, na cidade de Campo Belo, em São Paulo, mas não conseguiu. Ela foi orientada a retornar no dia seguinte.

Ainda segundo a sobrinha, na delegacia, ela ouviu de um policial que outro parente teria ido ao local e recolhido tudo. Mas, o agente não soube identificar quem seria esse familiar. A mulher revelou que ainda não foi iniciado o inventário, portanto, relatou o caso como um saqueamento.

A fortuna de Miguel Abdalla Netto é avaliada em cerca de R$ 5 milhões. Como não teve filhos, não tem mais os pais vivos ou estava casado ou com uma companheira, Suzane e o irmão, Andreas von Richthofen, são os únicos herdeiros dos bens.

Herança Suzane von Richthofen Miguel Abdala Netto

