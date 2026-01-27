LEMBRA DELE?

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Lateral é um dos destaques do Qarabag na maior competição de clubes do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:06

Matheus nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O brasileiro Matheus Silva vive um dos melhores momentos de sua carreira no futebol europeu e tem sido peça fundamental na campanha histórica do Qarabag na atual edição da UEFA Champions League. Com atuações consistentes e protagonismo em jogos de alto nível, o ex-jogador do Bahia vem ganhando destaque não apenas no Azerbaijão, mas também no cenário continental, ajudando a equipe a sonhar com uma inédita classificação para a próxima fase do torneio.

Na última rodada da competição, o Qarabag conquistou uma vitória marcante por 3x2 sobre o Eintracht Frankfurt, em um duelo equilibrado e decidido nos minutos finais. O gol da vitória contou com participação direta de Matheus Silva, que deu a assistência responsável por garantir os três pontos e manter o time vivo na disputa por uma vaga no mata-mata da Champions League.

Além de decisivo nos momentos cruciais, Matheus Silva também se destaca nos números da competição. O meio-campista lidera estatísticas importantes, sendo o jogador que mais sofreu faltas até o momento, com 23, e o que mais venceu duelos, com 56 no total, dados que reforçam sua intensidade, presença física e influência no jogo.

Vivendo a experiência de disputar a principal competição de clubes da Europa, o ex-Bahia valorizou o momento e destacou o trabalho coletivo do elenco.

“Fico muito feliz com esse momento. A Champions League é um palco onde todo jogador sonha em estar, e poder ajudar o Qarabag dessa forma, em jogos tão grandes, é especial. O trabalho do grupo é muito forte e sabemos que ainda podemos fazer história. Agora é manter os pés no chão e seguir focados”, afirmou o jogador.

A boa campanha continental amplia a visibilidade de Matheus Silva no futebol internacional, especialmente em um torneio que reúne algumas das equipes mais tradicionais do mundo. Com atuações consistentes contra adversários de peso, o brasileiro reforça seu status como um dos atletas que vêm se consolidando fora do eixo mais tradicional do futebol europeu.

Matheus teve uma rápida passagem pelo Bahia em 2019, quando disputou cinco partidas pela equipe principal, todas pelo Campeonato Baiano, título conquistado pelo clube naquela temporada. Antes disso, passou por Deportivo Paraense, Águia-PA, São Francisco-PA e Paysandu. Após deixar o Esquadrão, seguiu para o Moreirense, de Portugal, onde atuou por três temporadas, e depois defendeu o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária.

Desde que chegou ao Qarabag, na temporada 2023/24, Matheus Silva soma 108 partidas, com quatro gols e cinco assistências, consolidando-se como peça importante do elenco.