Embalado pelo triunfo no Ba-Vi, Bahia busca melhorar histórico recente em estreias na Série A

Tricolor venceu apenas quatro das últimas 10 estreias na primeira divisão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:30

Bahia x Corinthians
Bahia x Corinthians em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia colocou um time reserva e mesmo assim venceu o clássico Ba-Vi. O triunfo na partida dá moral para o Esquadrão estrear no Campeonato Brasileiro com o objetivo de melhorar o histórico recente do clube na primeira rodada da competição. Nos últimos 10 torneios nacionais disputados pelo time tricolor, a equipe tem um retrospecto negativo.

Considerando a primeira rodada desde 2013, o Bahia perdeu cinco jogos, venceu quatro partidas e empatou somente uma vez. O aproveitamento do Esquadrão nesses jogos é de 43%. A última oportunidade em que venceu o primeiro jogo da Série A aconteceu em 2021, quando o Tricolor superou o Santos por 3x0 na Arena Fonte Nova. Thaciano, duas vezes, e Juninho marcaram os gols para os donos da casa.

Jogos do Bahia na Série A de 2026

1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução
2ª rodada - Fluminense em casa por Reprodução
3ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
4ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
5ª rodada - Vitória em casa  por Reprodução
6ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
7ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
8ª rodada - Remo fora  por Reprodução
9ª rodada - Atlhetico-PR em casa  por Reprodução
10ª rodada - Palmeiras em casa  por Reprodução
11ª rodada - Mirassol fora  por Reprodução
12ª rodada - Flamengo fora  por Reprodução
13ª rodada - Santos em casa  por Reprodução
14ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
15ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
16ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
17ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
18ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
19ª rodada - Atlético-MG fora  por Reprodução
20ª rodada - Corinthians em casa  por Reprodução
21ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
22ª rodada - Vasco da Gama em casa  por Reprodução
23ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
24ª rodada - Vitória fora  por Reprodução
25ª rodada - Internacional em casa  por Reprodução
26ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
27ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
28ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
29ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
30ª rodada - Mirassol em casa  por Reprodução
31ª rodada - Flamengo em casa  por Reprodução
32ª rodada - Santos fora por Reprodução
33ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
34ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
35ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
36ª rodada - Coritiba em casa  por Reprodução
37ª rodada - Botafogo fora  por Reprodução
38ª rodada - Atlético-MG em casa  por Reprodução
1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução

Outra partida marcante foi a estreia do Campeonato Brasileiro de 2017. Na ocasião, o Bahia voltou para a primeira divisão goleando o Athletico-PR por 6x2. Tiago, Zé Rafael, Edigar Junio, Edson e Régis, duas vezes, fizeram os gols do Esquadrão no confronto. Nesta quarta-feira (28), o Bahia enfrenta o Corinthians, seu primeiro adversário neste ano pela Série A. Com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Acevedo, Ramos Mingo e outros poupados do Ba-Vi em campo, o Tricolor vai a Neo Química Arena para enfrentar o time paulista às 20h.

Durante coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni falou sobre o próximo adversário e o planejamento do clube em alternar o time. “O Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelo de jogo. Difícil até analisar. O Campeonato Paulista tem seis times da Série A. Tem times da Série B também. Aqui a gente pode se dar ao luxo de testar jogadores porque é um nível um pouco mais baixo. Também serve como oportunidade. Se não oportunizar, não vai ser no Brasileiro que vai chegar”, disse.

Oponente “excepcional”, o Corinthians já foi o primeiro rival do Bahia na Série A por duas vezes na primeira rodada do Brasileirão, considerando as últimas 10 edições disputadas pelo Esquadrão. Na temporada passada, Rogério Ceni também precisou montar estratégia para enfrentar o time paulista na estreia da Série A. No ano passado, coube ao lateral direito Gilberto fazer o primeiro gol do Bahia na competição. No entanto, o Corinthians respondeu com o centroavante espanhol Héctor Hernández. O empate por 1x1, o único no retrospecto recente, fez o clube largar com apenas um ponto.

Em 2019, os dois times se encontraram também na Arena Fonte Nova. No entanto, o roteiro foi mais positivo para os donos da casa e os ânimos do confronto também foram intensos. Nessa partida, Pedrinho abriu o placar para o Corinthians e o Bahia empatou logo em seguida com Arthur Caíke. No segundo tempo, Artur virou e Rogério ampliou para o Esquadrão, que ainda viu os visitantes diminuírem com Clayson para fechar o placar com um 3x2.

Além do Corinthians, outro time que enfrentou o Tricolor por duas vezes nas últimas 10 edições foi o Internacional – que agora enfrenta o Bahia pela primeira vez somente na 6ª rodada. Tanto em 2024 quanto em 2018, o resultado foi desfavorável para o time azul, vermelho e branco. O Colorado venceu as duas partidas.

