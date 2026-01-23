Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 22:00
O Sport avançou na contratação do ex-atacante do Bahia Clayson, que pertence ao Coritiba. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, o jogador deve chegar ao clube pernambucano por empréstimo até o fim de 2026.
Clayson chegou ao Coritiba em junho de 2025, após passagem pelo Mirassol. Com a camisa alviverde, disputou 22 partidas, sendo 12 como titular, mas não marcou gols nem distribuiu assistências na campanha do título da Série B de 2025.
Relembre a passagem de Clayson pelo Bahia
O atacante de 30 anos passou pelo Bahia em 2020, quando foi adquirido junto ao Corinthians. Com a camisa azul, vermelha e branca, o atleta participou de 42 jogos na temporada em questão, com três gols marcados e três assistências concedidas.
Sem muito brilho no Esquadrão, Clayson partiu da Cidade Tricolor para o Cuiabá. Depois, foi par a Arábia Saudita e Japão antes de retornar para o clube mato-grossense.