Presente de aniversário? Complentando 53 anos, Rogério Ceni pede reforços para o Bahia

Treinador espera chegada de nomes para encorpar o elenco

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00

Rogério Ceni durante treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mais questionado por uns e mais querido por outros, Rogério Ceni, apesar das opiniões divididas entre a torcida tricolor, já se consolidou como um dos grandes treinadores da história do Bahia. Com 164 jogos à frente da equipe, o comandante já é o oitavo técnico que mais dirigiu o clube e pode alcançar ainda nesta temporada a segunda posição no ranking histórico, ultrapassando Pinguela, que comandou o time em 208 partidas. À frente dele, restaria apenas o lendário Evaristo de Macedo, com 385 jogos.

Além da longevidade, os números e conquistas reforçam o peso do trabalho. Em 2025, Ceni levantou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, garantindo a primeira “dobradinha” do clube desde 2001. Além disso, recolocou o Bahia na Libertadores após 35 anos e ainda conseguiu um feito inédito: a classificação para a principal competição continental por dois anos consecutivos.

Vivendo excelente início de temporada, com quatro vitórias contundentes nos quatro primeiros jogos, o treinador, que completa 53 anos nesta quinta-feira (22), entende que fez por merecer um presente especial. Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Barcelona de Ilhéus, Ceni pediu como “presentes” à diretoria a chegada de reforços para fortalecer o elenco e dar ainda mais competitividade ao grupo.

“Aqui estou super feliz. O ano passado teve uma primeira parte muito boa, na segunda caímos um pouco. A gente espera peças de reposição, mais equilíbrio, e aguarda, logicamente, uma ou outra contratação para dar as opções que o time precisa”, afirmou.

Apesar do desejo por novos nomes, o treinador tem ciência da postura cautelosa do Bahia no mercado, priorizando contratações pontuais. Uma das principais carências está no ataque, especialmente na função de centroavante. Com as saídas de Lucho Rodríguez, ainda em 2024, e de Thiago no início desta temporada, Willian José é atualmente o único homem de área do elenco. A busca por um jogador da posição não é novidade e já vinha sendo evidenciada nas negociações pelo jovem argentino Alejandro Véliz.

“Vejo muitas equipes investindo muito, outras perdendo peças. Nós estamos mais estáveis no mercado, tentando achar pontualmente as peças certas. Estou muito feliz e extremamente grato a todos que trabalham no clube, sempre com educação e respeito”, destacou Ceni.

Enquanto os reforços não chegam, o treinador segue trabalhando com um elenco robusto, de cerca de 30 atletas, incluindo jovens oriundos da base. Após um dia de folga, o grupo se reapresenta nesta quinta-feira (22), no CT Evaristo de Macedo, iniciando a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para domingo (25), às 16h, no Barradão.

“O Ba-Vi é o jogo mais pesado que temos. É diferente jogar contra um time de Série A. A transição custa muito mais, é uma equipe preparada para esse tipo de confronto, que se defende bem em linhas baixas e contra-ataca. É sempre um jogo mais difícil”, analisou.

Mesmo reconhecendo a importância do clássico, Ceni ainda não definiu se irá a campo com força máxima. O Bahia estreia no Campeonato Brasileiro poucos dias depois, na quarta-feira (28), diante do Corinthians, às 20, na Vila Belmiro. Por isso, o treinador avalia uma possível rotação no elenco, visando chegar em plenas condições físicas à estreia na elite nacional.