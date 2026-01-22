Acesse sua conta
Presente de aniversário? Complentando 53 anos, Rogério Ceni pede reforços para o Bahia

Treinador espera chegada de nomes para encorpar o elenco

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00

Apesar do desejo por novos nomes, o treinador tem ciência da postura cautelosa do Bahia no mercado, priorizando contratações pontuais. Uma das principais carências está no ataque, especialmente na função de centroavante. Com as saídas de Lucho Rodríguez, ainda em 2024, e de Thiago no início desta temporada, Willian José é atualmente o único homem de área do elenco. A busca por um jogador da posição não é novidade e já vinha sendo evidenciada nas negociações pelo jovem argentino Alejandro Véliz.

“Vejo muitas equipes investindo muito, outras perdendo peças. Nós estamos mais estáveis no mercado, tentando achar pontualmente as peças certas. Estou muito feliz e extremamente grato a todos que trabalham no clube, sempre com educação e respeito”, destacou Ceni.

Enquanto os reforços não chegam, o treinador segue trabalhando com um elenco robusto, de cerca de 30 atletas, incluindo jovens oriundos da base. Após um dia de folga, o grupo se reapresenta nesta quinta-feira (22), no CT Evaristo de Macedo, iniciando a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para domingo (25), às 16h, no Barradão.

“O Ba-Vi é o jogo mais pesado que temos. É diferente jogar contra um time de Série A. A transição custa muito mais, é uma equipe preparada para esse tipo de confronto, que se defende bem em linhas baixas e contra-ataca. É sempre um jogo mais difícil”, analisou.

Mesmo reconhecendo a importância do clássico, Ceni ainda não definiu se irá a campo com força máxima. O Bahia estreia no Campeonato Brasileiro poucos dias depois, na quarta-feira (28), diante do Corinthians, às 20, na Vila Belmiro. Por isso, o treinador avalia uma possível rotação no elenco, visando chegar em plenas condições físicas à estreia na elite nacional.

“Vamos analisar a melhor escalação pensando neste jogo, no jogo contra o Corinthians e no condicionamento físico de cada atleta. Com esses 30 jogadores, escolher a melhor equipe, talvez não com todos que jogaram contra o Barcelona de Ilhéus, mas a melhor equipe para enfrentar o Vitória e depois o Corinthians”, concluiu.

