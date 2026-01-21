Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa

O jogador estava no Anorthosis Famagusta, do Chipre, onde atuou em apenas duas partidas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 04:00

Índio Ramírez com a camisa do Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O meia-atacante colombiano Juan Pablo "Índio" Ramírez vai disputar o Campeonato Gaúcho em 2026 com a camisa do Avenida. O jogador de 28 anos foi anunciado pelo novo clube na noite da última terça-feira (20). Ex-jogador do Bahia, o meia volta ao Brasil após passagem apagada na Europa.

O jogador estava no Anorthosis Famagusta, do Chipre, onde atuou em apenas duas partidas na atual temporada. Antes disso, o jogador colombiano construiu sua trajetória no futebol brasileiro com as camisas do Bahia, entre 2020 e 2021, e pelo América-MG, em 2022. No Esquadrão, o jogador participou de 15 jogos, com três gols marcados e uma assistência.

Relembre momentos de Índio Ramírez com a camisa do Bahia

Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 6
Índio Ramírez com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

No Bahia, no entanto, sua passagem foi marcada por dois momentos marcantes. O colombiano ficou quase oito meses longe dos gramados após realizar cirurgia para reconstrução de um ligamento do joelho. Quando se lesionou, no início de 2021, Ramírez era uma das referências do time e teve grande contribuição na manutenção da equipe na primeira divisão.

Antes, o jogador se envolveu em uma polêmica com o volante Gerson, atual atleta do Cruzeiro. Em 2020, durante a partida entre Flamengo e Bahia, Gerson acusou o colombiano Ramírez de ter falado "cala boca, negro!" do jogador do Bahia. No momento do suposto ocorrido, houve uma grande discussão no campo, que resultou também em acusação na esfera criminal, investigada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

"O Ramirez, quando tomamos acho que o segundo gol, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele e ele falou bem assim para mim: "Cala a boca, negro". Eu nunca falei nada disso, porque nunca sofri. Mas isso aí eu não aceito", acusou Gerson em entrevista pós-jogo.

LEIA MAIS 

Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

"Em nenhum fui racista com nenhum dos jogadores, nem com Gerson, nem com qualquer outra pessoa. Acontece que quando fizemos o segundo gol botamos a bola no meio do campo para sair rapidamente e o Bruno Henrique finge e eu arranco a correr e eu digo a Bruno que” jogue rápido, por favor”, "vamos irmão, jogar sério”. Aí ele joga a bola para trás e Gerson, não sei o que me fala, mas eu não compreendo muito o português. Não compreendi o que me disse e falei "joga rápido, irmão", se defendeu Ramírez.

Na época, o Esquadrão chegou a afastar o meia-atacante até que a apuração do caso fosse concluída. Em fevereiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou que o processo foi arquivado. Em nota à imprensa, o auditor Maurício Neves Fonseca, relator do inquérito, justificou a decisão "pela insuficiência de elementos probatórios".

A nota do Tribunal diz que, conforme o relator, as pessoas ouvidas no processo - entre elas árbitro, auxiliares e o então técnico do Bahia, Mano Menezes - afirmaram não terem ouvido Ramirez dizer a frase a ele atribuída. Ainda segundo Fonseca, "as próprias testemunhas do atleta Gerson, os jogadores Bruno Henrique e Natan, em depoimento na delegacia de polícia, também declararam que não ouviram as referidas palavras" e "as imagens de vídeo e os laudos apresentados no inquérito desportivo também não comprovaram a prática da infração disciplinar".

O auditor lembrou que Gerson, Bruno Henrique e Natan não compareceram ao Tribunal para prestarem depoimento ou manifestaram interesse em realizar as oitivas por vídeo e explicou que a "palavra isolada" de Gerson, "por si só, não autoriza o oferecimento de denúncia", apesar de ser levada em consideração para abertura do inquérito.

Mais recentes

Imagem - Assista aos gols de Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano

Assista aos gols de Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano
Imagem - 'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia

'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia
Imagem - Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA
01

Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
04

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve