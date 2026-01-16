REENCONTRO

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

O centroavante Gilberto assinou com o Londrina

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:59

Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após negociações frustradas com Sport e Santa Cruz, o atacante Gilberto definiu seu destino para a temporada de 2026. O Londrina anunciou oficialmente nesta sexta-feira (16) a contratação do jogador de 36 anos, que estava no Juventude e tem passagens por clubes como Vasco, Internacional e São Paulo.

Gilberto assinou contrato válido até o fim de 2027 e chega para reforçar o Tubarão nas disputas do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

A negociação marca o reencontro do atacante com Guilherme Bellintani. Durante a passagem de Gilberto pelo Bahia, entre 2018 e 2022, Bellintani era presidente do clube e ficou conhecido como o último mandatário do Tricolor antes da venda da SAF ao City Football Group. Atualmente, ele é CEO da Squadra Sports, empresa que administra o Londrina.

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto se consolidou como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, e encerrou sua passagem pelo Bahia com números expressivos: 189 partidas disputadas, 83 gols marcados e 14 assistências, além das conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Carinhosamente apelidado de “Gibagol” pela torcida, o atacante viveu no clube o melhor momento da carreira.

Nas duas últimas temporadas defendendo o Juventude, Gilberto entrou em campo 65 vezes e marcou 15 gols. Em 2025, foram 25 partidas, com quatro gols e duas assistências. Ao final do ano passado, não teve seu contrato renovado pela equipe gaucha e estava livre no mercado