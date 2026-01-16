Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

O centroavante Gilberto assinou com o Londrina

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:59

Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020
Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após negociações frustradas com Sport e Santa Cruz, o atacante Gilberto definiu seu destino para a temporada de 2026. O Londrina anunciou oficialmente nesta sexta-feira (16) a contratação do jogador de 36 anos, que estava no Juventude e tem passagens por clubes como Vasco, Internacional e São Paulo.

Gilberto assinou contrato válido até o fim de 2027 e chega para reforçar o Tubarão nas disputas do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Relembre momentos da carreira de Gilberto

Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 29 gols em 58 jogos pelo Bahia em 2019 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto marcou 26 gols em 56 jogos pelo Bahia em 2021 por Felipe Oliveira/ EC Bahia
Gilberto marcou 19 gols em 50 jogos pleo Bahia em 2020 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Gilberto com a camisa do Cruzeiro por Divulgação/Cruzeiro
Gilberto com a camis do Al Wasl por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto em ação pelo Juventude por Divulgação/Juventude
1 de 7
Gilberto marcou 9 gols em 25 jogos pelo Bahia em 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia

A negociação marca o reencontro do atacante com Guilherme Bellintani. Durante a passagem de Gilberto pelo Bahia, entre 2018 e 2022, Bellintani era presidente do clube e ficou conhecido como o último mandatário do Tricolor antes da venda da SAF ao City Football Group. Atualmente, ele é CEO da Squadra Sports, empresa que administra o Londrina.

Ídolo do Esquadrão de Aço, Gilberto se consolidou como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a reinauguração do estádio, com 30 gols, e encerrou sua passagem pelo Bahia com números expressivos: 189 partidas disputadas, 83 gols marcados e 14 assistências, além das conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2021. Carinhosamente apelidado de “Gibagol” pela torcida, o atacante viveu no clube o melhor momento da carreira.

LEIA MAIS 

Após acordo por luvas, carro e festa, ex-Bahia vê negociação melar por veto dos empresários

Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário

Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Ídolo do Bahia fica livre no mercado e negocia com clube da Série B

Nas duas últimas temporadas defendendo o Juventude, Gilberto entrou em campo 65 vezes e marcou 15 gols. Em 2025, foram 25 partidas, com quatro gols e duas assistências. Ao final do ano passado, não teve seu contrato renovado pela equipe gaucha e estava livre no mercado

Revelado pelo Santa Cruz, o centroavante vai disputar a Série B pela primeira vez desde que deixou o clube pernambucano, em 2010. Desde então, atuou sempre na elite do futebol brasileiro, com passagens por Internacional, Sport, Portuguesa, Vasco e São Paulo. No exterior, também defendeu Toronto FC, do Canadá, Yeni Malatyaspor, da Turquia, e Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco

Vitória encaminha retorno de David após acordo do atacante com o Vasco
Imagem - Osvaldo tem contrato renovado com o Vitória e segue no clube em 2026

Osvaldo tem contrato renovado com o Vitória e segue no clube em 2026
Imagem - PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês

PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
02

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
03

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
04

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP