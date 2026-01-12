SEGUE SEM CLUBE

Após acordo por luvas, carro e festa, ex-Bahia vê negociação melar por veto dos empresários

Gilberto tinha tudo encaminhado para retornar ao Santa Cruz, clube que o revelou

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:13

Gilberto Crédito: Felipe Olivera/ECB

A tentativa do Santa Cruz de repatriar Gilberto, ídolo do Bahia e revelado no Arruda, terminou de forma frustrada mesmo após uma proposta considerada ousada. O clube chegou a acertar bases financeiras e esportivas com o atacante, incluindo luvas para a compra de um carro, plano de carreira no clube e até uma apresentação festiva, mas viu a negociação ruir após veto dos empresários do jogador.

De acordo com o ge, as conversas foram retomadas no início do ano por iniciativa direta do presidente Bruno Rodrigues, que já havia tentado o retorno do centroavante anteriormente. O Santa ofereceu um contrato de dois anos, salário em patamar semelhante ao de Thiago Galhardo e luvas bancadas por um grupo de tricolores, empresários e amigos do mandatário. O valor seria usado por Gilberto para adquirir um carro.

Relembre momentos da carreira de Gilberto 1 de 7

Ainda conforme apuração do ge, o clube também colocou na mesa a possibilidade de Gilberto assumir um cargo como treinador nas categorias de base após a aposentadoria. O ex-jogador Renatinho, amigo pessoal do atacante, participou das conversas. Paralelamente, o Santa preparava uma apresentação especial no Arruda, inspirada no retorno de Grafite em 2015.

Apesar do avanço nas tratativas, o ge apurou que a decisão final ficou nas mãos dos empresários Bruno Paiva e Pedro Zalla, que acabaram vetando o acordo. A proposta do Santa, inclusive, era superior à que havia sido apresentada recentemente ao Sport, que também não avançou. Em resposta a um torcedor nas redes sociais, Gilberto confirmou que o futuro estava sendo definido por seus agentes.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 55

Após a vitória sobre o Decisão na estreia do Campeonato Pernambucano, o técnico Marcelo Cabo lamentou o desfecho. “Respeito máximo ao Gilberto. A negociação não se concluiu, a gente sente muito porque é um jogador que poderia nos agregar muito”, afirmou.