Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano

Pedro Carreiro
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00
O meia Gabriel, revelado pelo Bahia, está de casa nova no futebol sul-americano. O Sporting Cristal, do Peru, oficializou a contratação do jogador de 35 anos, que deixa o Mirassol após três temporadas marcantes e com status de ídolo. O contrato firmado com o clube peruano terá duração de um ano.
A equipe de Lima disputará a Pré-Libertadores e pode, inclusive, cruzar os caminhos de Bahia e Mirassil ao longo da competição continental. Gabriel chega como reforço experiente para um elenco que busca protagonismo no cenário sul-americano.
Relembre momentos da carreira de Gabriel
Em 2025, ano do centenário do clube paulista, o meia foi peça importante na campanha histórica que terminou com a quarta colocação na Série A, disputando 25 partidas, marcando quatro gols e distribuindo duas assistências pelo certame.
Ao todo, foram 132 jogos com a camisa amarelo-verde, com 20 gols marcados, incluindo tentos simbólicos, como o primeiro da história do clube na Série B e também o primeiro no Maracanã.
A trajetória de Gabriel no futebol começou no Bahia, clube que o revelou para o cenário nacional. Ele estreou no time profissional do Esquadrão em 2010 e permaneceu até 2012, período em que disputou 73 partidas, marcou 13 gols, deu uma assistência e conquistou o Campeonato Baiano de 2012.
Em 2013, o meia se transferiu para o Flamengo, onde viveu o período mais longo da carreira. Pelo Rubro-Negro carioca, atuou entre 2013 e 2017, somando 205 jogos, 22 gols e cinco assistências. Além de Bahia, Flamengo e Mirassol, Gabriel também acumulou passagens por Sport, CSA e pelo Kashiwa Reysol, do Japão.
A saída do experiente meia faz parte de uma reformulação no elenco do Mirassol após o término do Brasileirão. Além de Gabriel, outros jogadores do setor de meio-campo, como Danielzinho, Chico Kim, Guilherme Marques e o volante Matheus Sales, também se despediram do clube. Para aliviar as perdas, o Leão Caipira negocia com outro ex-Bahia.